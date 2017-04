​Rummenigge nie sprzeda Lewandowskiego Realowi Madryt

Szef Bayernu Monachium Karl-Heinz Rummenigge powiedział, że prezydent Realu Madryt Florentino Perez doskonale wie, że nie ma szans na pozyskanie Roberta Lewandowskiego.

Zdjęcie Robert Lewandowski /AFP

Polski napastnik jest w fantastycznej formie. Pierwsze trzy miesiące 2017 roku pokazują, że jest na najlepszej drodze, aby przekroczyć barierę 50 goli. Nigdy wcześniej mu się to nie udało. W 28 meczach Bundesligi zdobył 26 goli, a kolejnych siedem dorzucił w ośmiu występach Ligi Mistrzów.



Przy okazji ćwierćfinałowego starcia Champions League Bayernu z Realem hiszpańscy dziennikarze zapytali szefa Bayernu, czy wyobraża sobie transfer Lewandowskiego do Realu.

"Perez i ja wiemy, co jest możliwe, a co nie jest. On wie, że nie sprzedamy zawodnika, którego nie chcemy oddać" - powiedział Rummenigge, którego cytuje goal.com.

"W Madrycie nie jest inaczej. Kluby europejskiej elity są szanowane i wiedzą, co jest możliwe. Dwa lata temu sprzedaliśmy Toniego Kroosa, a oni oddali nam Xabiego Alonso. To był interes, który wszystkich satysfakcjonował" - przypomniał szef ekipy z Bawarii.

Czy kiedykolwiek myślał o wykupieniu największej gwiazdy "Królewskich"? "Są piłkarze, którzy należą do klubu. Messi jest Barcelony, Mueller Bayernu, a Cristiano Realu Madryt" - odpowiedział Rummenigge.

