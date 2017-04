Real Madryt - Bayern Monachium w Lidze Mistrzów NA ŻYWO

Czy Robert Lewandowski uratuje Bayern Monachium i wprowadzi zespół do półfinału Ligi Mistrzów kosztem wielkiego Realu Madryt? Interia zaprasza na relację na żywo z tego meczu!

Zdjęcie Robert Lewandowski (z lewej, Bayern) w walce z Sergio Ramosem z Realu Madryt /AFP

Kliknij TUTAJ, aby przejść do relacji na żywo z meczu Real Madryt - Bayern Monachium!

Reklama

Kliknij TUTAJ, aby przejść do relacji na żywo z meczu Real Madryt - Bayern Monachium na urządzenia mobilne!

Po wyleczeniu urazu kapitan reprezentacji Polski wrócił do wyjściowego składu Bawarczyków i we wtorek zrobi wszystko, aby wygrać z Realem Madryt. Nie będzie to jednak łatwe, "Królewscy" wygrali w Monachium 2-1 i do rewanżu przystąpią z zaliczką.



Starcie na Estadio Santiago Bernabeu w Madrycie oznacza również wielkie emocje dlatego, że walczą ze sobą uczeń i mistrz. Czy uczeń Carlo Ancelottiego - Zinedine Zidane oszuka swojego mistrza, u którego uczył się trenerskiego fachu?



Początek meczu o godzinie 20:45. Transmisja telewizyjna w Canal+.