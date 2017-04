Real Madryt - Bayern Monachium. Gareth Bale nie zagra?

Napastnik Realu Madryt, Gareth Bale nie zagra w rewanżowym spotkaniu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów pomiędzy Realem, a Bayernem Monachium - twierdzi madrycki dziennik "Marca". Walijczyk nabawił się urazu w pierwszym meczu obu zespołów.

Zdjęcie Gareth Bale podczas pierwszego meczu obu zespołów w Monachium /AFP

Gareth Bale, podobnie jak inni czołowi piłkarze "Królewskich", w weekend odpoczywał. Trener Zinedine Zidane postawił w meczu ze Sportingiem Gijon (3-2) na zmienników i nie zawiódł się. Formą błysnął Isco, który strzelił dwa gole.

To właśnie Hiszpan może zastąpić Walijczyka w rewanżowym spotkaniu z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów. "Marca" donosi bowiem, że Bale nie zagra, bo "Zizou" nie chce, aby uraz napastnika się pogłębił. "Królewskich" czeka starcie z Barceloną, które może znacznie przybliżyć ich do upragnionego mistrzowskiego tytułu i Francuz chce, aby gwiazdor był do jego dyspozycji.

Alternatywę dla 27-latka stanowią również Lucas Vazquez i Marco Asensio, którzy są potwierdzeniem silnie obsadzonej ławki rezerwowych madryckiego klubu. Nieobecność Bale'a może ułatwić sprawę Bayernowi Monachium, który musi odrobić straty z pierwszego meczu (1-2). Do dyspozycji Carlo Ancelottiego będzie Robert Lewandowski, którego z pierwszej rywalizacji wykluczył uraz barku.



27-letni reprezentant Walii ma w tym sezonie wyjątkowego echa. Z powodu urazów opuścił już trzy miesiące gry. We wszystkich rozgrywkach rozegrał 25 meczów - strzelił dziewięć goli i zaliczył pięć asyst.



Rewanżowe spotkanie Real - Bayern odbędzie się we wtorek o godzinie 20:45.