Real, Barcelona i Atletico faworytami ćwierćfinałów Ligi Mistrzów?

We wtorek i środę odbędą się pierwsze mecze ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów. Angielska Premier League jest zdecydowanie najbogatsza na świecie, ale w tej fazie Champions League ma zaledwie jednego przedstawiciela - Leicester City. Na tym samym etapie zobaczymy natomiast aż trzy ekipy z Hiszpanii: Real Madryt, Barcelonę i Atletico Madryt.

Zdjęcie Cristiano Ronaldo /AFP

Atletico zmierzy się z Leicester City, Real będzie rywalizował z Bayernem Monachium, zaś Barcelona wylosowała Juventus Turyn. Zdaniem Leszka Orłowskiego, eksperta nc+, nie będzie żadną niespodzianką, gdy ekipy z Półwyspu Iberyjskiego awansują w komplecie do półfinałów.



"Stawiam na zespoły hiszpańskie. La Liga jest najsilniejsza już od paru lat i nic się w tym stanie rzeczy nie zmienia. Te trzy wielkie kluby są dosyć stabilne, nie notują dołków czy załamań formy. Jeśli sporządzimy listę 100 najlepszych piłkarzy świata, to pewnie zdecydowana większość będzie grała w lidze angielskiej, ale jeśli ograniczymy się do pierwszej dwudziestki, to okaże się, że 15 będzie w Realu, Barcelonie i Atletico, więc ta hiszpańska elita wciąż prezentuje poziom nieosiągalny np. dla klubów z Anglii" - powiedział Leszek Orłowski.

Reklama

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Borussia Dortmund - AS Monaco!

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Juventus Turyn - FC Barcelona!

Zobacz materiał wideo:

Wideo Real, Barcelona i Atletico faworytami ćwierćfinałów LM? Wideo

Terminarz meczów 1/4 finału Ligi Mistrzów