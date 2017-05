Real - Atletico 3-0 w półfinale LM. Ronaldo: Drużyna była fenomenalna

Cristiano Ronaldo ustrzelił hat-tricka i poprowadził Real Madryt do zwycięstwa z Atletico 3-0 w półfinale Ligi Mistrzów. Po wielkim meczu powiedział skromnie, że kluczem do sukcesu była fenomenalna postawa drużyny.

Zdjęcie Cristiano Ronaldo w meczu z Atletico /AFP Liga Mistrzów Real Madryt - Atletico Madryt 3-0 w półfinale Ligi Mistrzów

Liga Mistrzów: zestaw par, drabinka, strzelcy oraz komplet wyników

- Chcę bardzo pogratulować drużynie za to, co dzisiaj zrobiła. Ja po prostu strzelałem gole. Dziś drużyna była fenomenalna, grała fantastycznie do końca - powiedział Ronaldo na gorąco w wywiadzie telewizyjnym udzielonym jeszcze na murawie Santiago Bernabeu, który wyemitowała stacja Canal+.

Portugalczyk łamie kolejne bariery. Zdobył 103. gola w Lidze Mistrzów, ustrzelił w niej siódmego hat-tricka i zaliczył 400. gola w barwach "Królewskich".

- Gole przychodzą mi naturalnie. Jestem bardzo zadowolony, że udało mi się strzelić trzy gole i osiągnąć pułap 400 goli dla takiego klubu jak Real Madryt - cieszył się z indywidualnego osiągnięcia.

Real jest bardzo bliski awansu do finału. We wtorkowym spotkaniu zupełnie zdominował rywali.



- To był mecz kompletny w wykonaniu mojej drużyny. Zespół zagrał fenomenalnie i wypracował zaliczkę, ale dwumecz nie jest jeszcze rozstrzygnięty. Wiemy, że Atletico to bardzo mocny zespół i nie przez przypadek dostało się do półfinału. Musimy być bardzo skoncentrowani w rewanżu - przestrzegał CR7.



Rewanż odbędzie się 10 maja, a finał 3 czerwca w Cardiff.