PSG - FC Barcelona 4-0. Luis Enrique: To był katastrofalny wieczór

Luis Enrique, szkoleniowiec FC Barcelona, przyznał, że jego drużyna potrzebuje "heroicznego występu", aby w rewanżu odrobić straty po upokarzającej porażce 0-4 na wyjeździe z Paris Saint-Germain w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów.

- To jest trudne do wytłumaczenia. Oni byli od nas lepsi od samego początku. To był dla nas katastrofalny wieczór, w którym byliśmy wyraźnie gorsi - powiedział trener "Dumy Katalonii".



Na Parc des Princes mistrzów Francji do efektownego zwycięstwa poprowadził Angel di Maria, który zdobył dwie bramki, po jednej dodali Julian Draxler i Edinson Cavani.



- PSG zaprezentowało to, czego się spodziewaliśmy, ale w swojej najlepszej wersji, my natomiast pokazaliśmy się z najgorszej strony - stwierdził Luis Enrique.



Barcelona nie odpadła przed ćwierćfinałami Ligi Mistrzów od 2007 roku, ale wydaje się, że po 10 latach sytuacja się powtórzy.



Żaden zespół nie awansował w europejskich pucharach po przegraniu pierwszego meczu 0-4.



- To będzie dla nas niezwykle trudne zadanie, ale wracamy na nasz stadion, gdzie będziemy potrzebować naprawdę heroicznego występu, ale dlaczego nie marzyć? - powiedział opiekun mistrzów Hiszpanii.



Rewanż na Camp Nou zaplanowano 8 marca.



