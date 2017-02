PSG - FC Barcelona 4-0. Di Maria błyszczał w swoje urodziny

Angel di Maria błyszczał w ekipie Paris Saint-Germain, która wygrała z FC Barcelona 4-0 w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Argentyńczyk strzelił dwa gole, a zrobił to w dniu swoich 29. urodzin.

Zdjęcie Angel di Maria /AFP Liga Mistrzów Paris Saint-Germain - FC Barcelona 4-0 w 1/8 finału Ligi Mistrzów

Podopieczni Unaia Emery'ego zdominowali wydarzenia na Parc des Princes.



Mistrzowie Francji zdobyli cztery bramki, a mogli więcej. Dwa razy do siatki trafił di Maria, a po razie Julian Draxler i Edinson Cavani.

- Wygrać 4-0 z Barceloną i to jeszcze w moje urodziny, to coś niesamowitego. To był perfekcyjny mecz w naszym wykonaniu i jesteśmy zadowoleni z wyniku - powiedział Argentyńczyk.

- Żeby jednak awansować do kolejnej rundy, potrzebujemy kolejnego takiego występu. Dzisiaj strzeliliśmy cztery gole, ale oni są w stanie zrobić to samo - dodał di Maria.

Barcelona dwa razy eliminowała PSG w fazie pucharowej Ligi Mistrzów w poprzednich czterech sezonach, ale tym razem wydaje się to praktycznie misja niemożliwa.

"Duma Katalonii" ostatni raz takiej porażki w tych rozgrywkach doznała w 2013 roku, kiedy w dwumeczu z Bayernem Monachium przegrała aż 0-7.

Rewanż na Camp Nou odbędzie się 8 marca.

