PSG - Bayern. Emery: Sprawa strzelania karnych rozwiązana

Trener piłkarzy Paris Saint Germain - Unai Emery na konferencji prasowej przed środowym meczem z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów zapewnił, że konflikt o pierwszeństwo w wykonywaniu rzutów karnych w drużynie został rozwiązany.

- W zespole jest wielu zawodników potrafiących strzelać jedenastki i wielu, którzy chcą to robić. Neymar i Cavani są na to gotowi. Chcę, aby to oni dwaj byli za to odpowiedzialni. W meczach będzie dużo karnych i obaj dostaną swoje szanse. Rozmawiałem z nimi i powiedziałem, jak to powinno wyglądać - stwierdził Emery.

Trener nie chciał jednak jasno określić, który z graczy ma ewentualnie strzelać pierwszego karnego w meczu z Bayernem.

Konflikt pomiędzy Brazylijczykiem Neymarem, który latem przeniósł się z Barcelony do Paryża za 222 mln oraz weteranem zespołu Urugwajczykiem Edinsonem Cavanim o wykonywanie rzutów karnych zakończył się kłótnią obu piłkarzy w ligowym meczu z Olympique Lyon. Ostatecznie jedenastkę egzekwował Urugwajczyk, ale trafił w poprzeczkę. Wcześniej gracze nie mogli się dogadać przed oddaniem strzału z rzutu wolnego.

Według doniesień medialnych spór obu piłkarzy miał podzielić szatnię zespołu. Większość zawodników ma popierać Cavaniego, Neymar zaś może liczyć na wsparcie grupy Brazylijczyków.

Trener Emery odniósł się również do krytyki, jaka spotkała PSG po dokonaniu przez klub kosztownych transferów. Oprócz Neymara paryski zespół pozyskał również m.in. Francuza Kyliana Mbappe, po wypożyczeniu którego ma zapłacić w przyszłym roku za przejście na stałe ok. 180 mln euro.

- Ludzie mówią teraz dużo o PSG, bo to jeden z najlepszych klubów w Europie i na świecie. Kiedy pracowałem w Hiszpanii, sam obserwowałem jak największe drużyny wykupują świetnych piłkarzy. Potem przyszedłem tutaj i wspólnie zrobiliśmy wielki krok, by móc konkurować z czołowymi zespołami. Przez to mamy teraz więcej sportowych wrogów - powiedział były trener Sevilli.

Początek meczu Paris St. Germain - Bayern Monachium w środę o godz. 20.45.