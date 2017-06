Polsat będzie pokazywał Ligę Mistrzów i Ligę Europejską

Polsat zakupił prawo do pokazywania Ligi Mistrzów oraz Ligi Europy od sierpnia 2018 roku na swoich kanałach. Umowa będzie obowiązywać do 2021 roku, podał operator telewizyjny na stronie polsatsport.pl

Zdjęcie Marian Kmita, dyrektor do spraw sportu Telewizji Polsat /Piotr Bławicki /East News

Tym samym platforma stała wyłącznym posiadaczem praw telewizyjnych na transmitowanie klubowych rozgrywek UEFA. Dotychczasowym ich posiadaczem była platforma nc+, która będzie transmitować rozgrywki jeszcze w sezonie 2017/18.

Reklama

Grupa Polsat nabyła wyłączne prawa do pokazywania LM i LE dla wszystkich kanałów dystrybucji - m.in. telewizji, internetu i urządzeń mobilnych.

"Jesteśmy dumni z tego, że pozyskaliśmy prawa do tak doskonałego produktu, jakim jest Liga Mistrzów i Liga Europy UEFA. Dla naszej Grupy, w tym dla platformy cyfrowej, jest to strategiczna inwestycja. Transmitując w ostatnich latach eliminacje do ME 2016, udane dla Polski ME 2016 oraz eliminacje MŚ 2018 obserwujemy rosnącą popularność transmisji z rozgrywek piłkarskich" - powiedział Maciej Stec, członek zarządu Telewizji Polsat i Cyfrowego Polsatu, cytowany na stronie polsatsport.pl.



"To utwierdziło nas w przekonaniu, że inwestowanie w piłkę nożną na najwyższym poziomie jest właściwym kierunkiem działania. Zakup wyłącznych praw do LM i LE na kolejne trzy lata to ekscytujące wydarzenie dla naszej Grupy" - dodał.