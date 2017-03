Piłkarze PSG imprezowali przed meczem z Barceloną? Ostra reakcja klubu

Jak podał francuski dziennik „L’Equipe” piłkarze PSG dwa dni przed meczem z Barceloną mieli bawić się na imprezie w Paryżu. Paryski klub ostro odniósł się do tych doniesień na swojej oficjalnej stronie.

Zdjęcie Marco Verratti (P) po golu Barcelony na 6-1 /AFP

Blaise Matuidi oraz Marco Verratti mieli rzekomo pojawić się w poniedziałek na imprezie Pumy, która odbywała się w jednym z paryskich klubów. Gwiazdą wieczoru była piosenkarka Rihanna. Według dziennikarzy "L’Equipe" Verratti oraz Matuidi bawili się na imprezie i opuścili klub grubo po północy.

Do informacji podanych przez francuski dziennik odniósł się sam paryski klub i nie szczędził gorzkich słów pod adresem "L'Equipe".

"To oskarżenie uderzające w profesjonalizm piłkarzy oraz klubu. Porażka nigdy nie powinna pozwolić na rozpowszechnianie złośliwych informacji. Ci, z "L’Equipe", którzy to rozsiali powinni się wstydzić. Zero wiarygodności. Kompletna bzdura. Dlaczego piszecie kłamstwa? Co "L’Equipe" chce osiągnąć?" - napisano na oficjalnej stronie klubu.