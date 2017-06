Patrice Evra "nakręca" Juventus przed meczem z Realem

- Chiellini! Chcę widzieć goryla! Nic nie może przejść - tak były gracz Juventusu Patrice Evra "nakręca" swoich kolegów z Turynu przed starciem z Realem Madryt w finale Ligi Mistrzów.

Reprezentant Francji grał w Juventusie w latach 2014-2017. Wywalczył w jego barwach dwa tytuły mistrza Włoch oraz dwa Puchary Włoch i Superpuchar. Pół roku temu odszedł do Olympique Marsylia, z którym podpisał półtoraroczny kontrakt.

Reklama

Evra nie zapomniał jednak o kolegach z Turynu i żeby dodatkowo zmobilizować ich przed finałem Ligi Mistrzów, nakręcił dla nich specjalny filmik.

- Małe wsparcie przed wielkim meczem - rozpoczął swoje przesłanie.

- Kapitanie, jesteś tam czy nie? Gigione! Mój Boże! Mój Boże! Spokojnie Max, spokojnie. Gonzalo to ogarnie. Paolo, chcę zobaczyć maskę! Nie wiem, jak to robisz dokładnie. Nie każ mi bluźnić. Strzel gola, strzel jak potrafisz. Mandżukić - nie dawajcie mu nic do jedzenia przez cały tydzień. Chcę widzieć go w złym nastroju, wściekłego jak wojownika. Bonu! Nie wiem, czy myłeś twarz i zęby. Chcę, żebyś był żołnierzem jak zawsze. Dani! Graj pięknie, graj pięknie! Alex! Chcę żebyś był jak pociąg. W tył i do przodu, w tył i do przodu. Tak jak ja. Chiellini! Chcę widzieć goryla! Nic nie może przejść. I proszę was, nie doprowadźcie mnie do płaczu! - krzyczał Evra.

Zdjęcie Patrice Evra / AFP

MZ