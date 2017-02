Paris Saint-Germain - FC Barcelona 4-0 w 1/8 finału Ligi Mistrzów

W Paryżu byliśmy świadkami ogromnej sensacji. Paris Saint-Germain rozgromiło Barcelonę aż 4-0. Dwa gole dla gospodarzy zdobył kapitalny na Parc des Princes Angel Di Maria. Żeby awansować do ćwierćfinału, Katalończycy w rewanżu na Camp Nou, muszą dokonać piłkarskiego cudu.

Zdjęcie Angel di Maria dał PSG prowadzenie /AFP

Zapis relacji ze spotkania Paris Saint-Germain - FC Barcelona

Już od pierwszych minut Paris Saint-Germain zaczęło grać bardzo ofensywnie. Ter Stegen nie mógł nudzić się na bramce. Już w szóstej minucie bliski pokonania bramkarza "Barcy" był Cavani. Znakomicie podawał do Urugwajczyka Angel Di Maria, ale strzał Cavaniego zablokował Sergi Roberto.

Kilka minut później Blaise Matuidi miał szansę na strzelenie pierwszego gola w tym meczu. Znakomitą paradą popisał się jednak Ter Stegen. W 17. minucie PSG wywalczyło sobie rzut wolny tuż przy szesnastym metrze po faulu Umtitiego. Do piłki podszedł Angel Di Maria, który przepięknym strzałem wpakował piłkę do siatki Barcelony.

"Barca" po 20 minutach gry nie była w stanie oddać ani jednego strzału na bramkę rywala. Podopieczni Unaia Emery’ego kompletnie zdominowali Katalończyków. Znakomite zawody rozgrywali Angel Di Marii i Julian Draxler, który w 40. minucie wpisał się na listę strzelców. Po stracie piłki przez Messiego, Marco Verratti świetnie dogrywał do Niemca, który pewnie pokonał Ter Stegena.

Barcelona najgroźniejsza akcję miała w 28. minucie. Neymar perfekcyjnie dograł piłkę do Andre Gomesa, ale Hiszpan w sytuacji sam na sam z bramkarzem posłał futbolówkę tylko w boczną siatkę.

Po pierwszych 45 minutach gry Barcelona zdołała oddać tylko jeden celny strzał, przy aż siedmiu Paris Saint-Germain. Paryżanie kompletnie zdominowali podopiecznych Luisa Enrique i słusznie prowadzili do przerwy 2-0. Barcelona pierwszy raz od 2008 straciła dwie bramki w Lidze Mistrzów po pierwszych 45 minutach gry.

PSG na początku drugiej połowy zadało kolejny cios Barcelonie. Angel Di Maria już w 55. minucie kapitalnie uderzył zza "szesnastki" i pokonał bezradnego Ter Stegena. Gospodarze po przerwie w ogóle nie zwalniali tempa. Barcelona grała za to za wolno i bardzo niedokładnie. Przebicie się w pole karne rywala stwarzało im ogromne trudności.

Gospodarze do totalnego pogromu "Barcy" doprowadzili w 72. minucie spotkania. Meunier kapitalnie dogrywał piłkę do Cavaniego, który posłał ją do bramki Ter Stegena. Na Parc des Princes zapanowała totalna euforia.

Barcelona przez 90 minut gry oddała tylko jeden celny strzał na bramkę rywala. Katalończycy na Parc des Princes byli bezradni.

Rewanż zostanie rozegrany ósmego marca w Barcelonie. Podopieczni Luisa Enrique będą mieli bardzo trudne zadanie do wykonania. Ich awans do ćwierćfinału wydaje się być mało możliwy. Na Camp Nou Katalończycy musieliby dokonać piłkarskiego cudu.

Autor: Adrianna Kmak







Paris Saint-Germain - FC Barcelona 4-0 (2-0)

Bramki: 1-0 Di Maria (18.), 2-0 Draxler (40.), 3-0 Di Maria (55.) 4-0 Cavani (72.)



Sędzia: Szymon Marciniak



Zdjęcie Piękna oprawa na Parc des Princes / Clive Rose / Getty Images