​Neymar: Barcelona może powtórzyć wielki powrót w rewanżu z Juve

- W meczu z PSG odrobiliśmy jeszcze większą stratę. Nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy w rewanżu z Juventusem odrobili stratę 0-3 - uważa napastnik "Dumy Katalonii" Neymar.

Zdjęcie Wielka narada przed rewanżem z Juve. Od lewej: Luis Suarez, Gerard Pique, Leo Messi i Neymar. /AFP

Neymar nie traci wiary w drugi wielki powrót Barcelony. Sęk w tym, że Juventus potrafi się skuteczniej bronić niż PSG. Paryżanie wygrali u siebie 4-0, w rewanżu aż do 88. min utrzymywali komfortowe 1-3, gdy świat się dla nich zawalił, bo Neymar i Sergi Roberto strzelili trzy gole, wyrzucając ich za burtę! - Musimy wierzyć w to, że i tym razem odrobimy straty. Po pierwszym meczu możemy mieć stratę, ale grając w Barcelonie, możemy pokonać każdego wysoko - uważa Neymar.

- Jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli, to powinniśmy odrobić stratę 0-3. Wierzę w nasz zespół, w nasz potencjał - oświadczył.

- Nie mamy nic do stracenia. Oczywiście, Juventus jest świetnym zespołem, solidnie zbudowanym, na silnej grze obronnej, więc ciężko będzie zdobyć pierwszego gola - ma świadomość Brazylijczyk.

- Taką samą sytuację mieliśmy przed rewanżem z PSG. Mieliśmy tylko jeden procent szans na awans, ale pozostałe 99 wypracowaliśmy walką na boisku, wiarą, golami, konsekwentnym dążeniem do celu. To wszystko doprowadziło nas do upragnionego awansu. Wierzę, że teraz będzie podobnie - zapewnia.