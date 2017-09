Napoli. "Wpadka" Zielińskiego. Podał nie tę koszulkę

Lorenzo Insigne po strzelonym golu dla Napoli chciał uhonorować kontuzjowanego Arkadiusza Milika, pokazując do kamery jego koszulkę, ale zamiast trykotu z numerem 99 dostał koszulkę z numerem 20, który nosi Piotr Zieliński. To właśnie polski pomocnik podał mu niewłaściwy trykot.

Zdjęcie Lorenzo Insigne cieszy się po strzeleniu gola /AFP

Milik zerwał więzadła w prawym kolanie podczas sobotniego meczu ligowego ze SPAL 2013 (3-2). To druga tego typu kontuzja w karierze napastnika reprezentacji Polski, poprzedniej nabawił w październiku ubiegłego roku, kiedy zerwał więzadła w lewym kolanie. Milik z powodu urazu będzie pauzował kilka miesięcy.



Nic dziwnego, że koledzy z zespołu chcieli go wesprzeć. Gdy Isnigne w siódmej minucie dał Napoli prowadzenie z Feyenoordem Rotterdam w Lidze Mistrzów podbiegł do ławki rezerwowych. Skrzydłowy włoskiego klubu czekał na koszulkę z numerem 99, z jakim gra Milik. Zamiast tego siedzący na ławce Zieliński podał mu... swój trykot. Polski pomocnik szybko naprawił pomyłkę, ze śmiechem wręczając już właściwą koszulkę.

Reklama

Napoli gra w grupie F Ligi Mistrzów. Włoski zespół w pierwszej kolejce niespodziewanie przegrał na wyjeździe z Szachtarem Donieck 1-2.