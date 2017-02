Napoli gotowe na Real Madryt. Aurelio De Laurentiis: Każdego można pokonać

Zespół Piotra Zielińskiego i Arkadiusza Milika SSC Napoli zmierzy się w 1/8 finału Ligi Mistrzów z Realem Madryt. Prezydent "Azzurich" Aurelio De Laurentiis jest dobrej myśli przed konfrontacją z obrońcą tytułu.

Zdjęcie Czy piłkarze Napoli sprawią niespodziankę w Lidze Mistrzów? /AFP

Pierwsze starcie o ćwierćfinał Champions League pomiędzy tymi drużynami odbędzie się 15 lutego na Santiago Bernabeu w Madrycie. Rewanż 7 marca w Neapolu.



"Każdego można pokonać" - powiedział De Laurentiis i ma podstawy, żeby z optymizmem podchodzić do dwumeczu z "Królewskimi". Siła ofensywna Napoli jest w tym sezonie Serie A imponująca. Klub z Neapolu w 23 meczach strzelił rywalom aż 55 goli goli - najwięcej spośród wszystkich zespołów w Serie A. Dries Mertens ma na koncie 16 bramek i 3 asysty, Marek Hamszik odpowiednio 9 i 7, Jose Callejon 8 i 9, a Lorenzo Insigne 7 i 5. Duży udział ma także Piotr Zieliński (2 gole i 6 asyst). Do powrotu na boisko po ciężkiej kontuzji szykuje się Arkadiusz Milik, które początki w Napoli były bardzo udane.



"Może jesteśmy bardziej głodni zwycięstwa niż Real? Dla Napoli wygrana byłaby heroicznym wyczynem. To takie mecze, które są więcej warte niż cały sezon. Jestem producentem filmowym i marzenia mam w DNA" - podkreślił De Laurentiis.

Terminarz 1/8 finału Ligi Mistrzów