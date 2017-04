Marc Bartra na trybunach, Monaco z prezentem dla Borussii

Ranny 11 kwietnia w zamachu na autokar wiozący drużynę Borussii Dortmund na stadion hiszpański piłkarz Marc Bartra będzie z trybun obserwować w środowy wieczór w Monako rewanż w ćwierćfinale Ligi Mistrzów między swoim zespołem a AS Monaco.

Zdjęcie Marc Bartra na telebimie podczas pierwszego meczu w Dortmundzie /AFP

Do zdarzenia doszło w poprzedni wtorek wieczorem, kiedy niemiecka ekipa wyjechała z hotelu i kierowała się na stadion w Dortmundzie. Wówczas w pobliżu pojazdu doszło do trzech eksplozji. Ranny został Bartra, który przeszedł operację ręki i ma wrócić do gry dopiero w maju.

Spotkanie zostało przełożone na następny dzień. Borussia przegrała 2:3. Jednak wielu piłkarzy gospodarzy uważało, że mieli za mało czasu na poradzenie sobie z szokiem i emocjami. Przed środowym rewanżem czują się już jednak lepiej.

W Monako przywitał przyjezdnych wiceprezes klubu Wadim Wasiliew, który przekazał na ręce szefa BVB Hansa-Joachima Watzkego pamiątkowy plakat, na którym prezentowane są zdjęcia solidarności kibiców obu zespołów. Po zamachu wielu fanów niemieckiej drużyny oferowało darmowy nocleg dla zwolenników AS Monaco.