Losowanie LM: Pogromca Legii z Celtikiem, Napoli kontra Balotelli

SSC Napoli z OGC Nice i Hoffenheim z Liverpoolem - to najciekawsze pary IV rundy eliminacji Ligi Mistrzów, które wyłoniło piątkowe losowanie w siedzibie UEFA w szwajcarskim Nyonie.

Zdjęcie Radość zawodników Celticu po zdobyciu bramki, która pozwoliła Szkotom awansować do czwartej rundy eliminacji Ligi Mistrzów, kosztem Rosenborga Trondheim /PAP/EPA

Eliminacje Ligi Mistrzów - sprawdź terminarz, wyniki oraz tabelę!

Neapolitańczycy z Arkadiuszem Milikiem i Piotrem Zieliński o awans do fazy grupowej zagrają z rewelacją ubiegłego sezonu Ligue 1, Niceą. OGC Nice, którego liderem jest Mario Balotelli, w poprzedniej rundzie wyeliminował Ajax Amsterdam. Dla "Super Mario" bedzie to sentymentalny powrót do Włoch.

Sentymentalna podróż czeka także Juergena Kloppa. Menadżer Liverpoolu uda się do rodzinnych Niemiec, gdzie "The Reds" powalczą o Ligę Mistrzów z TSG Hoffenheim.



Do najciekawszych par należy zaliczyć także pojedynek, w którym Sporting Lizbona zagra z FCSB (dawna Steaua Bukareszt).



Karabach Agdam z Jakubem Rzeźniczakiem w składzie zmierzy się z Kopenhagą, która odrobiła straty z pierwszego meczu i wyeliminowała Vardar Skopje.



Pogromca Legii, FK Astana zagra z Celtikiem Glasgow, który wyeliminował Rosenborga Trondheim.



Zwycięzcy dwumeczów awansują do fazy grupowej Champions League. Przegrani wystartują w fazie grupowej Europa League. Pierwsze mecze odbędą się w dniach: 15-16 sierpnia. Rewanże zaplanowano na 22-23 sierpnia.



Na godzinę 13:00 zaplanowano losowanie par ostatniej rundy eliminacji Ligi Europejskiej, w którym weźmie udział Legia Warszawa.



Eliminacje Ligi Mistrzów - pary IV rundy:

ścieżka mistrzowska:

Karabach Agdam - FC Kopenhaga

APOEL Nikozja - Slavia Praga

Olympiakos Pireus - HNK Rijeka

Celtic Glasgow - FK Astana

Hapoel Beer Szewa - NK Maribor



ścieżka ligowa:

Istanbul Basaksehir - Sevilla FC

Young Boys Berno - CSKA Moskwa

SSC Napoli - OGC Nice

TSG Hoffenheim - Liverpool



Sporting Lizbona - FCSB