Losowanie Ligi Mistrzów. Zobacz podział na grupy

Bayern Monachium zmierzy się z PSG, Anderlechtem i Celtikiem, a obrońca trofeum - Real Madryt z Borussią Dortmund, Tottenhamem i APOEL-em Nikozja w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Losowanie ośmiu grup Champions League odbyło się w monakijskim Pałacu Grimaldich.

Zdjęcie Pucharu Ligi Mistrzów broni Real Madryt /AFP



Kapitalnie zapowiada się walka w grupie B, w której rywalami Bayernu z "Lewym" w składzie będą PSG, Anderlecht i Celtic. Francuski gigant pobił rekord transferowy, ściągając Neymara z Barcelony za 222 mln euro, co najlepiej świadczy o aspiracjach paryskiego klubu. Cel jest jeden - wygranie Ligi Mistrzów. Jego piłkarzem wciąż jest Grzegorz Krychowiak, ale Polak raczej nie ma szans na grę. Dojdzie za to do pojedynku polskich snajperów, bo napastnikiem Anderlechtu jest Łukasz Teodorczyk. Z kolei Celtic u siebie, dopingowany przez swoich fanów, zawsze jest groźny.

Bardzo silna jest grupa D, w której los zetknął ze sobą Juventus (Wojciech Szczęsny), Barcelonę, Olympiakos Pireus i Sporting Lizbona. Łukasz Piszczek i jego Borussia Dortmund znów trafiła na Real Madryt. Wymagającym rywalem będzie też Tottenham, a stawkę uzupełnia APOEL Nikozja.

Silnych rywali będzie miał klub Jakuba Rzeźniczaka - Karabach Agdam. Trafił na Chelsea, Atletico Madryt i AS Roma, której rezerwowym bramkarzem jest Łukasz Skorupski. Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński z SSC Napoli będą grać z Szachtarem Donieck, Manchesterem City i Feyenoordem Rotterdam. Z kolei Kamil Glik z AS Monaco musi szykować się na mecze z FC Porto, Besiktasem Stambuł i wicemistrzem Niemiec - RB Lipsk.

W fazie grupowej wystąpią 32 zespoły, które zostały podzielone na osiem grup po cztery zespoły w każdej.



W jednej grupie nie mogły znaleźć się zespoły z tego samego kraju. Nie mogą grać ze sobą też drużyny z Rosji i Ukrainy.



W Lidze Mistrzów zabraknie mistrza Polski - Legia Warszawa odpadła w trzeciej rundzie eliminacji.



To ostatnia edycja rozgrywek, w której eliminacje były podzielone na ścieżki mistrzowską i niemistrzowską. Oznacza to, że od przyszłego roku zespoły ze słabszych krajów będą musiały walczyć z czołowymi drużynami z Hiszpanii, Niemiec, Włoch oraz Anglii.

Grupy Ligi Mistrzów:

Grupa A: Benfica Lizbona, Manchester United, FC Basel, CSKA Moskwa

Grupa B: Bayern Monachium, Paris Saint-Germain, Anderlecht Bruksela, Celtic Glasgow

Grupa C: Chelsea Londyn, Atletico Madryt, AS Roma, Karabach Agdam

Grupa D: Juventus Turyn, FC Barcelona, Olympiakos Pireus, Sporting Lizbona

Grupa E: Spartak Moskwa, Sevilla FC, Liverpool FC, NK Maribor

Grupa F: Szachtar Donieck, Manchester City, SSC Napoli, Feyenoord Rotterdam

Grupa G: AS Monaco, FC Porto, Besiktas Stambuł, RB Lipsk

Grupa H: Real Madryt, Borussia Dortmund, Tottenham Hotspur, APOEL Nikozja