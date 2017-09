Liga Mistrzów wraca do Telewizji Polskiej. W środę pierwszy mecz

Piłkarska Liga Mistrzów znów w TVP! Telewizja Polska poinformowała, że nabyła sublicencję od nc+. Już w środę na jej antenach, w tym także w TVP1, będzie można obejrzeć mecz LM, a także skróty innych spotkań.

Zdjęcie Robert Lewandowski i Łukasz Piszczek /AFP

"Najlepsza piłkarska liga świata wraca do Telewizji Polskiej! W każdym tygodniu rozgrywek TVP1 będzie pokazywała jedno spotkanie aż do zakończenia sezonu 2017/18" - czytamy w komunikacie TVP.

Telewizja podaje, że już w środę w TVP1 i TVP Sport będzie można zobaczyć pierwszy mecz. Początek o godz. 20:25. Po nim godzinny program ze skrótami ze wszystkich meczów.

Stacja nie informuje, które spotkanie będzie transmitowane, ale daje wybór kibicom. Głosować można m.in. na Twitterze.



"Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Łukasz Piszczek (Borussia Dortmund), Kamil Glik (AS Monaco), Piotr Zieliński, Arkadiusz Milik (obaj SSC Napoli), Łukasz Teodorczyk (Anderlecht Bruksela), Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn), Łukasz Skorupski (Roma) - to piłkarze, którzy regularnie są powoływani przez Adama Nawałkę do reprezentacji Polski. Ich występy (w Karabachu Agdam występuje jeszcze Jakub Rzeźniczak) będzie można śledzić w tym sezonie Ligi Mistrzów, do których to rozgrywek (jeden mecz w każdej kolejce) TVP nabyła sublicencję od nc+" - głosi komunikat stacji.



"W każdej kolejce środowy mecz LM pokaże TVP1. Tuż po nim będzie emitowany specjalny program, w którym widzowie Jedynki będą mogli zobaczyć skróty ze wszystkich wtorkowych i środowych spotkań" - czytamy.

"Nabycie sublicencji do Ligi Mistrzów w rozszerzonym formacie (TVP1 miała już prawa do polskich meczów i finału rozgrywek) to kolejne ważne prawa piłkarskie, które posiada już Telewizja Polska. Wcześniej TVP S.A. zakupiła wyłączne prawa do mistrzostw świata w piłce nożnej 2018 i 2022, Euro 2020 oraz do meczów piłkarskiej reprezentacji Polski w eliminacjach mistrzostw Europy oraz mistrzostw świata oraz dwóch cyklach nowo utworzonych rozgrywek UEFA - Ligi Narodów 2018 i 2022" - przypomina TVP.

