Liga Mistrzów. Włoskie media o Zieliński: Jego brak byłby prawdziwą zbrodnią

W środę, Napoli po 30 latach, znowu zmierzy się z Realem Madryt w europejskich rozgrywkach. Przed wielkim starciem w 1/8 finału Ligi Mistrzów, jedną z niewiadomych jest występ Piotra Zielińskiego. Włoskie media grzmią jednak, że jego ewentualny brak w wyjściowej jedenastce, byłby „prawdziwą zbrodnią”.

Zdjęcie Piotr Zieliński w ostatnich spotkaniach imponuje formą /AFP

Liga Mistrzów: wyniki, terminarz, strzelcy, gole



Na poniedziałkowym treningu "Błękitnych" jako pierwszy zameldował się Arkadiusz Milik. Polak jest bardzo zdeterminowany, żeby zagrać w starciu z Realem, ale jego występ w pierwszym składzie jest raczej mało prawdopodobny.

Reklama

Wątpliwości budzi też występ Piotra Zielińskiego. Włoskie media zastanawiają się czy pomocnik wyjdzie na mecz w pierwszym składzie, biorąc pod uwagę, że Napoli w Madrycie będzie raczej nastawione na obronę. Z tego powodu trener Sarri może chcieć postawić w składzie na bardziej defensywnego i doświadczonego od Zielińskiego - Allana.

Polak obecnie jest jednak w znakomitej formie i Włosi mają to na uwadze. "Niewystawienie Zielińskiego będzie prawdziwą zbrodnią" - czytamy na portalu tuttonapoli.net. Trener Sarri ma również wątpliwości między Jorginho, a zaledwie 19-letnim, dobrze spisującym się Diawarą. Włoskie media podkreślają, że szkoleniowiec będzie musiał wybrać między doświadczeniem, a świeżością, jaką gwarantują tacy zawodnicy, jak Zieliński i Diawara.

"Zieliński to klasowy piłkarz, który może napsuć krwi Realowi" - przekonywał dziennikarz Gianluca Vigliotti w programie radiowym "Marte Sport Live" i zaznaczał, że w znacznie gorszej sytuacji kadrowej niż Napoli, znajduje się Real Madryt. "Królewscy" zmagają się z kontuzjami, zwłaszcza w obronie. W ostatnim ligowym meczu urazu nabawił się Danilo, a w poniedziałek z drużyną nie trenował też Cristiano Ronaldo. Do dyspozycji powoli wraca Gareth Bale, ale na jego występ od pierwszych minut w Madrycie raczej nie ma co liczyć.

Włoskie media w jednym są jednak w stu procentach zgodne - to będzie historyczny mecz, na jaki kibice we Włoszech czekali od dawna.



Dla Piotra Zielińskiego występ w starciu z Realem będzie spełnieniem marzeń. Polak nie ukrywał, że zawsze kibicował "Królewskim", a jego idolem był Zinedine Zidane. Arkadiusz Milik także jest fanem Realu i również marzy o grze przeciwko tej ekipie. Możliwe, że po walce z ciężką kontuzją, przyjdzie mu wrócić na boisko w wielkim meczu. Napastnik, chociaż był już powoływany do składu Napoli, wciąż nie zagrał po urazie w jeszcze żadnym spotkaniu.