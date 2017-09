Liga Mistrzów. Triumfator może zarobić 57,2 mln euro

Gigantyczne pieniądze przejdą koło nosa mistrzom Polski, Legii Warszawa. We wtorek rozpoczną się rozgrywki Ligi Mistrzów, których triumfator może zarobić nawet 57,2 mln euro.

Zdjęcie Trofeum bronią piłkarze Realu Madryt /AFP

Udział w rozpoczynającej się we wtorek fazie grupowej to dla każdego z 32 klubów zarobek w wysokości co najmniej 12,7 mln euro.

Każde zwycięstwo w fazie grupowej wyceniono na 1,5 miliona, a remis - 500 tys. euro. Awans do 1/8 finału oznaczać będzie premię w wysokości 6 mln euro, ćwierćfinaliści zarobią kolejne 6,5 mln, a półfinaliści mogą liczyć na następne 7,5 mln.

Na konto przegranego w finale trafi 11 mln euro, a zdobywca Pucharu Europy otrzyma w nagrodę 15,5 mln euro. Jeśli "po drodze" wygra wszystkie sześć spotkań grupowych może łącznie zainkasować 57,2 mln euro.

Do tego dochodzi udział w zyskach ze sprzedaży praw marketingowych i telewizyjnych. W tej puli do podziału będzie 507 mln euro. Jak poinformowała UEFA, łącznie wśród uczestników LM rozdystrybuowanych zostanie prawie 1,27 mld euro.

Nagrody finansowe UEFA za udział w Lidze Mistrzów w sezonie 2016/17:

faza grupowa - 12,7 mln

każde zwycięstwo - 1,5 mln

każdy remis - 500 tys.

1/8 finału - 6 mln

1/4 finału - 6,5 mln

1/2 finału - 7,5 mln

przegrany w finale - 11 mln

zwycięzca finału - 15,5 mln

prawa marketingowe i telewizyjne (do podziału) - 507 mln