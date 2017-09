Bayern Monachium został rozbity przez Paris Saint-Germain 3-0. Paryżanie na prowadzenie wyszli już w drugiej minucie meczu i niszczyli rywala świetnymi kontratakami. Gole strzelali Dani Alves, Edinson Cavani i Neymar. Dla Bayernu była to pierwsza porażka w fazie grupowej Ligi Mistrzów.

Mecz fantastycznie rozpoczął się dla Paris Saint-Germain. Już w drugiej minucie gospodarze wyszli na prowadzenie. Neymar wykonał rajd lewą stroną, zszedł do środka i znakomicie podał piłkę do wbiegającego w pole karne Daniego Alvesa. Ten natomiast pewnie posłał futbolówkę do siatki.

Piłkarze Bayernu na pewno nie spodziewali się takiego początku spotkania. Podopieczni Ancelottiego w pierwszych minutach byli kompletnie zdominowani przez rywala. Pierwszą z groźniejszych akcji mieli w 19. minucie. Javi Martinez oddał niebezpieczny strzał zza "szesnastki", ale Alphonse Areola wykazał się świetną paradą i wybił futbolówkę.

Bawarczycy dłużej utrzymywali się przy piłce, ale nie przekładało się to na bramkowe okazje. Kontry PSG były za to zabójcze. W 28. minucie Kylian Mbappe znakomicie odegrał piłkę do Cavaniego, a ten minimalnie posłał ją obok słupka.

Kilka minut później Urugwajczyk był już jednak bezbłędny. Znowu po podaniu od Mbappe, Cavani tym razem potężnie uderzył na bramkę i nie dał żadnych szans Svenowi Ulreichowi. Urugwajczyk w 38. minucie miał jeszcze szanse strzelenie gola na praktycznie pustą bramkę, ale bramkarz Bayernu wybronił jego uderzenie.



Już na początku drugiej połowy PSG mogło podwyższyć prowadzenie na 3-0. Neymar dostał świetną piłkę w polu karnym rywala, ale fatalnie spudłował i posłał futbolówkę wysoko ponad bramkę.

W 54. minucie dobrą okazję mieli Bawarczycy. Po dośrodkowaniu z rożnego, piłkę głową uderzał Javi Martinez. Futbolówka zmierzała do siatki, ale z linii bramkowej wybił ją Thiago Silva.

PSG podwyższyło wynik zaledwie 10 minut później. Mbappe ograł Davida Alabę i oddał strzał na bramkę. Piłka odbiła się od Javiego Martineza, ale dobił ją Neymar, strzelając trzeciego gola dla gospodarzy.

Bayern napierał na bramkę rywala, ale w ogóle nie przekładało się to na wynik. Kontrataki PSG zabijały natomiast obronę gości. Bayern co chwilę miał także rzuty rożne, ale kompletnie nie potrafił wykorzystać tego stałego fragmentu gry.

Robert Lewandowski w spotkaniu nie miał ani jednej klarownej sytuacji. Polak nie mógł się wykazać przy dobrze zorganizowanej obronie rywala. Już w doliczonym czasie gry "Lewy" wykonywał rzut wolny z bardzo bliskiej odległości od pola karnego paryżan. Jego strzał świetnie obronił jednak Areola.



Dla Bayernu była to pierwsza porażka w fazie grupowej Ligi Mistrzów. PSG zanotowało natomiast drugą wygraną z rzędu.



Adrianna Kmak



Paris Saint-Germain - Bayern Monachium 3-0 (2-0)

Bramki: 1-0 Alves (2.), 2-0 Cavani (32.), 3-0 Neymar (64.)

Sędzia: M. Lahoz