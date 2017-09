Liga Mistrzów: Karabach Agdam - AS Roma NA ŻYWO

Karabach Agdam gra z Romą w meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów. Śledź przebieg meczu z Interią!

Zdjęcie Kostas Manolas po zdobyciu bramki /PAP/EPA

Spotkanie w Baku, które z uwagi na różnicę czasu rozpoczęło się o godzinie 18 czasu polskiego, jest historyczne. Po raz pierwszy mecz fazy grupowej Ligi Mistrzów odbywa się w dalekim Azerbejdżanie.

Gospodarze marzyli o zwycięstwie, aby zatrzeć plamę sprzed dwóch tygodni, kiedy przegrali 0-6 z Chelsea Londyn. Goście musieli wygrać, żeby realnie liczyć się w walce o awans z Chelsea i Atletico Madryt.



Na ławce rezerwowych mecz rozpoczęli Jakub Rzeźniczak oraz piłkarze znani z Ekstraklasy - Dani Quintana i Wilde-Donald Guerrier.



Rzymianie, którzy przyjechali do Azerbejdżanu po pierwsze od siedmiu lat wyjazdowe zwycięstwo na poziomie fazy grupowej Ligi Mistrzów, nie radzili sobie z wysokim pressingiem zespołu Gurbana Gurbanova, ale w sukurs przyszedł stały fragment gry. Z rzutu rożnego zacentrował Aleksandar Kolarov, a po fatalnym piąstkowaniu Ibrahima Sehicia, piłka trafiła do Luki Pellegriniego. Włoch wypatrzył Kostasa Manolasa i dograł na piąty metr, skąd piłkę do bramki wpakował stoper z Grecji.



Azerowie wyglądali bardzo dobrze, ale nie potrafili przełożyć tego na sytuacje podbramkowe. Skrzętnie wykorzystała to Roma, która podwyższyła prowadzenie. Gregoire Defrel zagrał do Edina Dżeko, a ten, silnym strzałem pod poprzeczką, pokonał Sehicia.



Dwubramkowe prowadzenie znacznie ośmieliło "Giallorossich". Piłkarze Eusebio di Francesco podeszli wyżej do rywala i przypłacili to golem! Dino Ndlovu znakomicie zagrał do Pedro Henrique, a Brazylijczyk, uderzeniem w środek bramki, pokonał Alissona.



Stracona bramka nie zniechęciła Włochów, którzy już trzy minuty później znów mogli mieć dwa gole przewagi. Stephana El-Shaarawy'ego doskonale wypatrzył Defrel, ale piłkę z linii bramkowej wybił Sehić. Bośniacki bramkarz z minuty na minutę wyglądał lepiej. Trzy minuty przed końcem pierwszej połowy, znakomitym wyjściem z bramki zatrzymał Defrela.



Animuszu poczynaniom zespołu Gurbana Gurbanova dodawała 65-tysięczna publiczność zgromadzona na Stadionie Olimpijskim. Fanatyczni kibice gorącym dopingiem motywowali Karabach do walki o wyrównującą bramkę. Pięć minut po przerwie, zza pola karnego, minimalnie chybił Michel.



Drużyna di Francesco również odpowiedziała z dystansu, ale płaski strzał Pellegriniego zatrzymał Sehić. Chwilę później, ponad bramką uderzył Kolarov, a próbę Bruno Peresa odbił bramkarz.



Karabach Agdam - AS Roma 1-2 (1-2) - mecz trwa

Bramki: Kostas Manolas (7.), Edin Dżeko (15.) - Pedro Henrique (29.)

Żółte kartki: Garayev, Henrique (Karabach), Gonalons (Roma).



Karabach: Ibrahim Sehić - Maksim Miedwiedjew, Badavi Huseynov, Rashad Sadygov, Ansi Agolli - Richard, Gara Garayev, Pedro Henrique, Michel, Mahir Madatov - Dino Ndlovu.



Roma: Alisson - Bruno Peres, Kostas Manolas, Juan Jesus, Aleksandar Kolarov - Luca Pellegrini, Maxime Gonalons (67, Daniele De Rossi), Radja Nainggolan, Gregoire Defrel (58, Alessandro Florenzi) - Edin Dżeko, Stephan El-Shaarawy.

Sędzia: Artur Soares Dias (Portugalia).