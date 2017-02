Liga Mistrzów. Kamil Glik nie zagra w rewanżu z Man City

Kamil Glik w pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów przeciwko Manchesterowi City dostał żółtą kartkę, która eliminuje go z gry w rewanżu. Drugie spotkanie odbędzie się 15 marca w Monaco.

Zdjęcie Kamil Glik w meczu z Man City /AFP

Kamil Glik był jedynym piłkarzem AS Monaco, który musiał uważać na kartki w pierwszym meczu ćwierćfinałowym. I jako pierwszy, już na początku spotkania z Manchesterem City faulował i dostał żółtą kartkę.

Kartka eliminuje Polaka z gry w rewanżu, który odbędzie się 15 marca na Stade de Louis II.



Monaco przystąpi więc do drugiego meczu osłabione, bo Glik jest jednym z najważniejszych piłkarzy lidera Ligue 1. W tym sezonie reprezentacyjny obrońca grywa w każdym meczu po 90 minut, a opuścił zaledwie jedno spotkanie, bo pauzował z powodu... zawieszenia za kartki. Co ciekawe, w tym meczu Monaco rozgromiło AS Nancy 6-0.



Monaco do przerwy prowadzi z Manchesterem City 2-1.