Liga Mistrzów. Hitowe mecze w półfinałach!

W samo południe w Nyonie rozlosowano półfinałowe pary Ligi Mistrzów. AS Monaco Kamila Glika zagra z Juventusem Turyn, a w drugim meczu kibice będą oglądać derby Madrytu.

AS Monaco do półfinału dostało się po wyeliminowaniu Borussii Dortmund. Ekipę Kamila Glika czeka teraz bardzo ciężkie zadanie, bo Juventus Turyn słynie z kapitalnej defensywy. Reprezentant Polski będzie miał okazję, by powspominać atmosferę derbów Turynu, bo przecież w barwach Torino wielokrotnie rywalizował z Juventusem.



Juventus bardzo pewnie awansował do tej fazy gier. W pierwszym meczu ćwierćfinału upokorzył Barcelonę i pokonał ją 3-0, by w rewanżu zagrać bardzo odpowiedzialnie w defensywie i zremisować 0-0.



Real Madryt w półfinale zameldował się po zaciętym boju z Bayernem Monachium. "Królewscy" awans wywalczyli dopiero po dogrywce w drugim spotkaniu. Atletico w ćwierćfinale rozprawiło się natomiast z Leicester City.

Zanim odbyło się właściwe losowanie, na scenę weszli przedstawiciele wszystkich klubów: Clement Villaverde (Atletico Madryt), Ludovic Giuly (AS Monaco), Pavel Nedved (Juventus Turyn) i Emilio Butragueno (Real Madryt).



Później na scenie pojawił się Giorgio Marchetti, szef ceremonii losowania. Wspomniał o "tchórzliwym ataku na piłkarzy Borussii Dortmund" i życzył powrotu do zdrowia Marcowi Bartrze, zawodnikowi BVB, który ucierpiał w zamachu.



W rolę "sierotki" wcielił się Ian Rush, legenda walijskiego futbolu. Były gracz m.in. Liverpoolu jest ambasadorem tegorocznego finału w Cardiff. Rush rozlosował półfinałowe pary.



Pierwsze mecze odbędą się 2 i 3 maja. Rewanże tydzień później.



Finał 3 czerwca na Millenium Stadium w Cardiff (Walia).



Półfinałowe pary Ligi Mistrzów:

Real Madryt - Atletico Madryt



AS Monaco - Juventus Turyn

