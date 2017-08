Barcelona - Juventus, PSG - Bayern, a może Manchester City - Real? Do takich hitów może dojść już na etapie fazy grupowej Ligi Mistrzów. Dzisiaj, w monakijskim Pałacu Grimaldich, poznamy składy ośmiu grup Champions League sezonu 2017/2018. Początek ceremonii losowania o godzinie 18 (Eurosport, Canal+ Sport, nSport).

Zdjęcie Trofeum zdobytego w Cardiff będzie bronić Real Madryt /AFP

Zbliżający się wielkimi krokami sezon 2017/18 w Lidze Mistrzów będzie szczególny z wielu powodów. To ostatnia edycja rozgrywek, w której eliminacje były podzielone na ścieżki mistrzowską i niemistrzowską. Oznacza to, że od przyszłego roku zespoły ze słabszych krajów będą musiały walczyć z czołowymi drużynami z Hiszpanii, Niemiec, Włoch oraz Anglii. Z jednej strony, zagwarantuje to wyższy poziom rozgrywek, ale z drugiej zwiększy dysproporcje między najlepszymi, a najsłabszymi krajami.

Tradycyjnie w fazie grupowej wystąpią 32 zespoły, które zostaną podzielone na osiem grup po cztery zespoły w każdej. W pierwszym koszyku znaleźli się mistrzowie ośmiu krajów o najwyższym współczynniku krajowym, a więc przedstawiciele Hiszpanii, Niemiec, Włoch, Portugalii, Anglii, Ukrainy, Francji oraz Rosji. Kolejne koszyki ułożono na podstawie współczynników rankingu klubowego UEFA.

Taki podział sprawia, że już w fazie grupowej może dojść do wielkich hitów. Wszak w drugim koszyku znalazły się takie ekipy, jak Barcelona, Atletico, PSG czy Borussia i Manchester City. Niewykluczone, że "Dumę Katalonii" czeka więc starcie z Robertem Lewandowskim czy z Juventusem Turyn, który w poprzednim sezonie wybił jej z głowy triumf w Champions League.



Jedyne ograniczenie w regulaminie losowania polega na tym, że w fazie grupowej nie mogą ze sobą grać zespoły z tego samego kraju.



Na boiskach Ligi Mistrzów w sezonie 2017/2018 nie zabraknie Polaków, chociaż mistrz Polski nie sprostał wyzwaniu w eliminacjach. Największą rolę w swoich zespołach odgrywać będą Lewandowski, Kamil Glik oraz Łukasz Piszczek, ale nie można zapomnieć o duecie Arkadiusz Milik - Piotr Zieliński z Napoli czy Łukaszu Teodorczyku z Anderlechtu. Łącznie w kadrach zespołów, które wystąpią w fazie grupowej, znalazło się 10 Polaków.

"Czarnym koniem" rozgrywek może się okazać Besiktas Stambuł. Mistrz Turcji latem solidnie się wzmocnił i może namieszać w stawce. Do drużyny Senola Gunesa dołączyli m.in. Jeremain Lens, Alvaro Negredo, Gary Medel czy Pepe. Zaskoczyć najlepszych może także Liverpool z Juergenem Kloppem za sterami. "The Reds" latem zasilił Mohamed Salah, a eliminacyjne spotkania z Hoffenheim pokazały, że Liverpool dysponuje również bardzo zdolną młodzieżą.

Losowanie fazy grupowej LM zaplanowano na godzinę 18. Ceremonia odbędzie się w Pałacu Grimaldich w Monako.



Losowanie fazy grupowej LM 2017/2018 - podział na koszyki:

Koszyk 1: Real Madryt, Bayern Monachium, Juventus Turyn, Benfica Lizbona, Chelsea Londyn, Szachtar Donieck, AS Monaco, Spartak Moskwa



Koszyk 2: FC Barcelona, Atletico Madryt, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Sevilla FC, Manchester City, FC Porto, Manchester United



Koszyk 3: SSC Napoli, Tottenham Hotspur, FC Basel, Olympiakos Pireus, Anderlecht Bruksela, Liverpool FC, AS Roma, Besiktas Stambuł



Koszyk 4: Celtic Glasgow, CSKA Moskwa, Sporting Lizbona, APOEL Nikozja, Feyenoord Rotterdam, NK Maribor, Karabach Agdam, RB Lipsk