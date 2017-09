Liga Mistrzów. Draxler: Zapewnimy kibicom wspaniały spektakl

Julian Draxler zapowiedział, że w środowym meczu Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium jego Paris Saint-Germain zapewni kibicom wspaniały spektakl. Przyznał jednak, że drużyna z Paryża, w przeciwieństwie do Bawarczyków, wciąż nie szuka własnej tożsamości.

Obie drużyny wygrały swoje mecze w pierwszej kolejce. Mistrz Niemiec pokonał na własnym boisku Anderlecht Bruksela 3-0, a PSG rozbiło na wyjeździe Celtic Glasgow 5-0.

- Wraz z moim zespołem zapewnimy wspaniały spektakl. Jestem dumny, że mogę być jego częścią. To będzie mój pierwszy mecz przeciwko Bayernowi, kiedy mój zespół nie stoi na straconej pozycji - powiedział Draxler w wywiadzie dla gazety "Bild".

Oczy kibiców będą skierowane na Brazylijczyka Neymara, który latem przeniósł się z Barcelony do Paryża za 222 mln euro oraz wypożyczonego z AS Monaco Kyliana Mbappe'a. Skutecznością popisuje się również Urugwajczyk Edinson Cavani. Potencjałem ofensywnym francuskiego zespołu nie przejmuje się pomocnik reprezentacji Niemiec Joshua Kimmich.

- Cieszę się z tego. Neymar jest najlepszym zawodnikiem na świecie jeżeli chodzi o pojedynki jeden na jeden. Dlatego z niecierpliwością oczekuje się rywalizacji z nim. Dla takich chwil i meczów się trenuje - powiedział 22-letni pomocnik Bayernu.

Były trener paryżan, a obecnie prowadzący Bayern Carlo Ancelotti powiedział natomiast, że mimo efektownych transferów PSG brakuje własnej tożsamości.

- Choć paryski klub pozyskał Neymara i Mbappe to wciąż poszukuje własnej tożsamości. Bayern już taką posiada, bo wypracował ją przez ostatnie lata. Mimo wszystko PSG to klub na najwyższym poziomie. Kiedy jednak kupuje się zawodników za tak ogromne pieniądze, potrzeba czasu, aby wkomponowali się do zespołu - ocenił Ancelotti w rozmowie z francuską gazetą "Le Figaro".

Czołowym piłkarzem Bayernu jest kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski.

Początek meczu Paris St. Germain - Bayern Monachium w środę o godz. 20.45.