Liga Mistrzów. Cristiano Ronaldo nie trenował z drużyną

Przed meczem z Napoli w 1/8 finału Ligi Mistrzów, Cristiano Ronaldo nie trenował z drużyną. Portugalczyk ma stłuczoną prawą nogę.

Zdjęcie Cristiano Ronaldo /AFP

Cristiano w poniedziałek ćwiczył indywidualnie na siłowni. Do treningów z drużyną ma wrócić najprawdopodobniej we wtorek. Napastnik problemów z nogą nabawił się po sobotnim starciu w lidze z Osasuną (3-1).

Normalnie z drużyną trenował za to Gareth Bale, który wraca do gry po kontuzji. Walijczyk chciałby pojawić się w środę na Bernabeu. Trener Zinedine Zidane decyzję o tym, czy powoła piłkarza na mecz w lidze mistrzów, podejmie we wtorek.

Real Madryt zmierzy się z Napoli w środę o godzinie 20.45. Rewanż odbędzie się siódmego marca we Włoszech.