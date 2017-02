Liga Mistrzów. Benfica Lizbona - Borussia Dortmund 1-0 w 1/8 finału

Benfica Lizbona pokonała Borussię Dortmund 1-0 w meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Jedyną bramkę zdobył Kostas Mitroglou. Fatalny wieczór zanotował natomiast Pierre-Emerick Aubameyang, który trzy razy spudłował, w tym nie wykorzystał rzutu karnego, trafiając wprost w bramkarza.

Zdjęcie Łukasz Piszczek w starciu z Eliseu z Benfiki. /AFP

Interia zaprasza na tekstową relację na żywo z tego meczu

Reklama

Tutaj znajdziesz relację na żywo na urządzenia mobilne

Takiej dominacji Borussii, jaką goście zaprezentowali w pierwszej połowie meczu w Lizbonie, mało kto się spodziewał. Goście po prostu stłamsili lidera portugalskiej ekstraklasy i tylko przez nieskuteczność nie wyszli na prowadzenie.

Dortmundczycy powinni objąć prowadzenie w 11. minucie, ale nieprawdopodobnym pudłem popisał się Pierre-Emerick Aubameyang! Reprezentant Gabonu zmarnował wyśmienitą sytuację, będąc sam na sam z bramkarzem Edersonem Moraesem. Napastnik mógł zrobić w tej sytuacji wszystko, łącznie z wybraniem sobie rogu bramki, ale "napalił" się na mocny strzał i przeniósł piłkę nad poprzeczką.

Do przerwy bardzo solidnie spisywał się Łukasz Piszczek, który po niegroźnej kontuzji wrócił do wyjściowego składu Borussii. Reprezentacyjny obrońca grać bardzo pewnie w defensywie, a ponadto parokrotnie posłał długie, prostopadłe podanie. Raz zrobił to zbyt mocno, a kolejnej jeszcze lepszej próby, niemal w środek pola karnego, nie opanował Erik Durm.

Dobrą sytuację, choć dość przypadkową, miał Ousmane Dembele, ale w dużym zamieszaniu, z około pięciu metrów, Lindeloef do spółki z Edersonem wybili piłkę.

W 38. min Borussia stworzyła sobie jeszcze jedną, tym razem dość zaskakującą okazję. Guerreiro powalczył do linii końcowej o piłkę, przepchnął obrońcę i podał wzdłuż bramki, ale Aubameyang nie spodziewał się takiego zagrania i nie sięgnął futbolówki.

W 40. min doszło do nieporozumienia między obrońcą Benfiki Victorem Lindeloefem a bramkarzem Edersonem, w efekcie czego, zza pleców Lindeloefa wyskoczył Ousmane Dembele, zagrał sobie piłkę, gdy ściął go z nóg Ederson! Sędzia Nicola Rizzoli nie dość, że nie ukarał kartką golkipera, to nawet nie podyktował faulu! Działo się to tuż za linią boczną pola karnego!



W szatni Benfiki musiało być gorąco, bo na drugą połowę wyszła zupełnie odmieniona drużyna. Gospodarze zaczęli grać pressingiem na całej szerokości boiska, byli nieustępliwi, a owoc tej metamorfozy zebrali bardzo szybko.W 48. Minucie rzut rożny egzekwował Pizzi i posłał piłkę do niepilnowanego Kostatsa Mitroglou! Grek, na raty, poradził sobie z Buerkim i wpakował piłkę do siatki. To był szok dla gości, ale zamiast zwiesić głowy, zawodnicy trenera Thomasa Tuchela po lekkim oszołomieniu ruszyli do prób odrabiania strat.

Borussia powinna odrobić straty dziesięć minut później, ale w 58. min Aubameyang był w stanie spartaczyć nawet rzut karny! Reprezentant Gabonu w sumie nie dał się wykazać Edersonowi, bo oddał sygnalizowany strzał w środek bramki i golkiper sparował jego mocne uderzenie.

Brazylijski bramkarz Benfiki z kolej wykazał się najwyższym kunsztem w 85. minucie. Na strzał zza pola karnego zdecydował się Pulicić, piłka po rykoszecie Jimeneza mocno zmieniła tor lotu, ale Ederson instynktownie wybił piłkę prawą ręką.

Liga Mistrzów: wyniki, terminarz, strzelcy, gole

Benfica Lizbona - Borussia Dortmund 1-0

Bramka: Mitroglou (48.).