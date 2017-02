Leroy Sane pozbawił kibica 34 200 euro

Leroy Sane pozbawił kibica wysokiej wygranej u bukmachera, więc postanowił przeprosić go za pośrednictwem Twittera.

34 200 euro. O tyle mógł się wzbogacić jeden z niemieckich kibiców, który przed starciami 1/8 finału Champions League postawił dwa euro na to, że Atletico Madryt wygra na wyjeździe z Bayerem Leverkusen 4-2, a Manchester City pokona u siebie AS Monaco 4-3. Mógł, bowiem jego szanse na imponująca wygraną zaprzepaścił gol Leroya Sane na 5-3 w 82. minucie meczu "The Citizens" z ekipą Kamila Glika.



Niemiecki skrzydłowy zdecydował się więc przeprosić kibica z Nadrenii Północnej-Westfalii za pośrednictwem Twittera. "Czytałem o tym w gazetach. Przykro mi z powodu tego biednego gościa" - napisał piłkarz na swoim koncie.



Młodej gwieździe Manchesteru City może natomiast podziękować pewien Grek. Jeden z tamtejszych bukmacherów wkleił zdjęcie kuponu, na którym anonimowemu graczowi udało się trafić dwa dokładne wyniki - 2-4 w starciu Leverkusen z Atletico i właśnie 5-3 w rywalizacji Anglików z Monaco. Za wkład w wysokości jednego euro, Grek wzbogacił się o niemal 45,5 tysiąca euro.