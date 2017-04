Leicester City - Atletico Madryt w LM. "Lisy" sprawią sensację?

Leicester City podejmie Atletico Madryt w rewanżowym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów. Czy zespół Bartosza Kapustki i Marcina Wasilewskiego sprawi sensację? Bliżej awansu jest hiszpański zespół, który na Vicente Calderon wygrał 1-0.

Zdjęcie Atletico wygrało pierwsze spotkanie z Leicester City 1-0. Jak będzie w rewanżu? /AFP

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Leicester City - Atletico Madryt!

Mecz rozgrywany przed tygodniem miał być spotkaniem gwarantującym awans Atletico do dalszej rundy. Tymczasem Leicester City okazało się trudniejszym przeciwnikiem, niż się spodziewano. Dlatego na konferencji prasowej Diego Simeone zapowiedział, że Atletico czeka wyjątkowo trudne spotkanie, w którym nie należy oczekiwać wielu bramek:



"To będzie bardzo wyrównany mecz. Mamy z Leicester wiele wspólnych cech. Dlatego spotkanie będzie niewiele różniło się od tego, które zostało rozegrane w Hiszpanii" - mówił Simeone. Dodał, że o wyniku będą decydowały szczegóły i zapowiedział wzmocnienie środka boiska.



Atletico nie chce dopuścić, by o awansie do półfinału zdecydowały rzuty karne. Od zeszłorocznego, finałowego meczu w Mediolanie, przegranego przez niecelne strzały z odległości 11 metrów, drużynę Simeone prześladuje pech. W tym sezonie, na 13 rzutów karnych oddanych przez piłkarzy Atletico, celnych było jedynie pięć.

Trener "Lisów" Craig Shakespeare wierzy, że jego zespół stać na awans do półfinału Champions League.



"Najważniejsze, że wciąż jesteśmy w grze. Nasi kibice są szczęśliwi, że mogą oglądać swoją drużynę w Lidze Mistrzów i chcemy, by mogli robić to jak najdłużej. Musimy w rewanżu więcej atakować i wykorzystywać nadarzające się szanse. Doskonale wiemy, co musimy zrobić, aby wywalczyć awans" - powiedział Craig Shakespeare.

Wyniki i terminarz 1/4 finału Ligi Mistrzów