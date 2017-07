Legia - Astana. Mączyński: Każdy wiedział, że zawalił

Piłkarz Legii Warszawa Krzysztof Mączyński przyznał, że mistrzowie Polski w pierwszym meczu trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów z FK Astana 1-3 nie funkcjonowali jako zespół. - W środowym rewanżu musimy zagrać mądrze - zadeklarował pomocnik.

Polska Agencja Prasowa: Po zwycięstwie z Sandecją Nowy Sącz 2-0 w szatni Legii poprawił się nastrój?

Krzysztof Mączyński: - Jeśli ktoś zakładał, że rywalizacja z beniaminkiem będzie dla nas spacerkiem, to bardzo się mylił. Wbrew pozorom czerwona kartka w zespole przeciwnym może nawet przeszkadzać, bo osłabiony zespół podwójnie się motywuje. W tym meczu najważniejsza była cierpliwość i utrzymaliśmy ją do końca meczu.

Przez większość spotkania ataki Legii przypominały przysłowiowe walenie głową w mur.

- Po czerwonej kartce dla Grzegorza Barana rywale zagęścili defensywę i grali nawet sześcioma obrońcami. Każde nasze prostopadłe podanie było przecinane przez rywali. Dlatego niepotrzebnie próbowaliśmy rozwiązań górnymi podaniami. Piłka bowiem nie dochodziła celu. Jednak nie było innej drogi. Opłaciła się walka do końca, bo zdobyliśmy bardzo ważne punkty.

Zwycięstwo nad fińskim IFK Mariehamn 9-0 w dwumeczu w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów zaciemniło obraz waszej aktualnej dyspozycji?

- Każdy mecz jest inny i do każdego musimy się mobilizować. Nieważne przeciwko komu gramy, musimy odpowiednio się nastawiać. Wszystko weryfikuje boisko, więc gra się tak jak pozwala na to rywal. Najważniejsze, że w sobotę odnieśliśmy pierwsze ligowe zwycięstwo w tym sezonie. Styl nie jest najważniejszy. Mam nadzieję, że ta wygrana poniesie nas do triumfu w środkowym spotkaniu z FK Astana.

To pierwsze ligowe zwycięstwo podniosło morale zespołu?

- Każda wygrana pobudza i motywuje do dalszej pracy. Kiedy są sukcesy szatnia zupełnie inaczej funkcjonuje. Oczywiście cieszyliśmy się z sobotniego zwycięstwa, ale w niedzielę rano zamknęliśmy ten temat, bo rozpoczęliśmy przygotowania do meczu z FK Astana.

Jednak w stolicy Kazachstanu zaprezentowaliście się słabo.

- To spotkanie mogło się zupełnie inaczej potoczyć, gdybyśmy jako pierwsi wykorzystali sytuację bramkową. Jednak stało się zupełnie inaczej. Po końcowym gwizdku każdy z nas zdawał sobie sprawę, że zawalił. Teraz jednak każdy z nas przystępuje do rewanżu z innym nastawieniem, bo chcemy się zrehabilitować za tę porażkę. Każdy z nas chce udowodnić, że porażka w Astanie była wypadkiem przy pracy.

Przeprowadziliście w szatni szczerą rozmowę?

- Oczywiście. Od takich spraw jest trener i sztab szkoleniowy. Każdy z nas dopowiedział po kilka słów. Zdajemy sobie sprawę, że w Astanie nie funkcjonowaliśmy jako zespół. Nie będę też zwalał winy na sztuczną murawę, wysoką temperaturę, czy zmianę czasu. Po prostu nie wykonaliśmy zadań taktycznych nakreślonych przez trenera. Nie zawinił sztab szkoleniowy, ale jedenastka, która wyszła od pierwszej minuty. Traktujemy tę porażkę jako lekcję i nie wyobrażamy sobie, że w środę przy Łazienkowskiej nie staniemy na wysokości zadania.

Jak wiele brakuje wam do optymalnej formy?

- Z każdym dniem czujemy się lepiej. Gramy teraz co trzy dni i bardzo ważna jest odnowa biologiczna. Każdy z nas wie, że musimy być odpowiednio przygotowani do każdego meczu. Rozgrywanie meczów dwa razy w tygodniu powinno nas pobudzać i nakręcać do cięższej pracy.

Jak trzeba zagrać w środę, aby wywalczyć awans do czwartej rundy kwalifikacji Champions League?

- Przede wszystkim mądrze. Nie chciałbym jednak wdawać się w szczegóły. Po prostu musimy wyjść na boisko i zagrać lepiej niż w Astanie.

Defensywa Legii nie jest jednak tak szczelna jak w rundzie wiosennej poprzedniego sezonu.

- To prawda. W Astanie straciliśmy o trzy bramki za dużo, ale nie patrzymy już w przeszłość. Skupiamy się na tym co czeka nas w środę.

Pan dołączył do Legii na początku lipca, ale czy Armando Sadiku i Cristian Pasquato nie dołączyli do drużyny zbyt późno?

- Każdy dzień spędzony w klubie, wspólny trening czy mecz pozwala nam na poznawanie taktyki i założeń trenera. Tak naprawdę to nie ma czasu na wspólne treningi, bo gramy mecze co trzy dni. Po Pasquato od razu widać, że ma dobrze ułożoną stopę i szuka niekonwencjonalnych rozwiązań. Choć trener rotuje składem, to z każdym meczem będziemy się lepiej rozumieli.