Legia - Astana 1-0. Legioniści: Zabrakło nam jednej bramki

Piłkarze Legii Warszawa nie ukrywali rozczarowania, po tym jak FK Astana wyeliminował ich z walki o awans do Ligi Mistrzów. - Czujemy ból i zawód, ale musimy się pozbierać - powiedział Jakub Czerwiński, strzelec jedynego gola dla Legii w środowym meczu.

Zdjęcie Michał Kucharczyk (z piłką) po golu Jakuba Czerwińskiego /Bartłomiej Zborowski /PAP Liga Mistrzów Legia Warszawa - FK Astana 1-0 w III rundzie eliminacji Ligi Mistrzów

Mistrzowie Polski pokonali kazachski zespół 1-0 w rewanżowym spotkaniu trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów, ale odpadli z rozgrywek, bo tydzień wcześniej przegrali 1-3.

Reklama

- Zabrakło nam jednej bramki. Wydaje się, że o wszystkim zadecydował pierwszy mecz. W rewanżu było widać różnicę w porównaniu do pierwszego spotkania. Jednak trudno było nam się przedrzeć przez skomasowaną defensywę rywali. Pozostaje nam walka o awans do Ligi Europejskiej i zrobimy wszystko, aby do niej awansować - przyznał obrońca stołecznej drużyny Artur Jędrzejczyk.

Jedyną bramkę w środowym meczu przy Łazienkowskiej strzelił w 76. minucie Czerwiński. Mistrzowie Polski, choć przeważali, nie mieli pomysłu na skuteczną defensywę gości.

- W szatni było ogromne rozczarowanie. Gol smakowałby dużo lepiej, gdyby zapewnił nam awans. Tym bardziej, że w kolejnej rundzie eliminacji bylibyśmy rozstawieni i mielibyśmy duże szanse ponownie zagrać w fazie grupowej Champions League. Niestety nie udało się. Czujemy ból i zawód, ale musimy się pozbierać - podkreślił Czerwiński.

W pierwszej połowie świetną okazję na strzelenie gola zmarnował Armando Sadiku. To była jedna z niewielu sytuacji bramkowych, jakie stworzyli w tym meczu podopieczni Jacka Magiery.

- Gdybyśmy szybciej strzelili gola, to jestem pewny, że to my cieszylibyśmy się z awansu. Walczyliśmy o każdy centymetr boiska i możemy chodzić z podniesioną głową. Nie uważam, że awansowała lepsza drużyna. Kazachski zespół skupił się na obronie, a my go zdominowaliśmy. Zabrakło nam jednej bramki. Teraz awans do fazy grupowej Ligi Europejskiej jest naszym obowiązkiem - powiedział Michał Kucharczyk.

Losowanie par czwartej rundy kwalifikacji Ligi Europejskiej odbędzie się w piątek o godz. 13.00 w Nyonie.