Kuriozalna konferencja Juergena Kloppa przed Ligą Mistrzów

Kuriozalny przebieg miała konferencja prasowa Juergena Kloppa przed wyjazdowym meczem Liverpoolu ze Spartakiem Moskwa w Lidze Mistrzów. Niemiecki szkoleniowiec co chwilę musiał pomagać tłumaczce z angielskiego na rosyjski, która miała problemy ze zrozumieniem pytań i odpowiedzi, a na dodatek często wchodziła trenerowi w słowo.

Zdjęcie Trener Liverpoolu Juergen Klopp /AFP

Gdyby tego było mało, pytania do Kloppa od zarówno angielskich, jak i rosyjskich dziennikarzy znacząco odbiegały od typowych dla tego typu wydarzeń. Niemiec początkowo podchodził do sytuacji z charakterystycznym dla siebie uśmiechem, ale stracił w końcu cierpliwość, gdy został zapytany o to, czy... kocha któregoś ze swoich piłkarzy.



"Jestem pod wrażeniem, że jesteśmy na konferencji przed meczem Ligi Mistrzów i rozmawiamy o takich rzeczach. Chyba przestałem rozumieć tę branżę" - odparł wyraźnie już poirytowany trener "The Reds".

Mecz Spartak - Liverpool odbędzie się we wtorek w Moskwie o godz. 20.45. W pierwszej kolejce grupy E "The Reds" zremisowali u siebie z Sevillą 2-2, a Spartak na wyjeździe z Mariborem 1-1.

