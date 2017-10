Karl-Heinz Rummenigge tłumaczy decyzję w sprawie Roberta Lewandowskiego

- Trener nie chce ryzykować - tak prezes Bayernu Monachium Karl-Heinz Rummenigge tłumaczy brak Roberta Lewandowskiego w kadrze na wtorkowy mecz Ligi Mistrzów z Celtikiem Glasgow.

Lewandowski nie pojechał z drużyną do Szkocji z powodu urazu mięśnia dwugłowego uda, którego doznał w sobotnim starciu z RB Lipsk w Bundeslidze. Trener Bayernu Jupp Heynckes do ostatniej chwili zwlekał z podjęciem ostatecznej decyzji. W poniedziałek rano postanowił, że da odpocząć polskiemu napastnikowi, a wszystko wskazuje na to, że kontuzja była wynikiem przemęczenia.



"Gdybyśmy grali przeciwko Realowi Madryt, to pewnie Lewandowski byłby z nami" - zaznaczył Rummenigge. "Trener nie chce ryzykować. Oczywiście ma też na uwadze sobotni mecz, który jest dla nas bardzo ważny" - dodał prezes Bayernu. Rummenigge ma na myśli szlagierowe starcie w Dortmundzie z Borussią.



"Za kilka dni uraz będzie już historią. Można założyć, że w sobotę Lewandowski wraca na boisko" - podkreślił szef Bawarczyków.



Lewandowski narzekał na łamach "Sport Bilda", że ten sezon jest dla niego trudny, bo w Bayernie i reprezentacji Polski gra od pierwszej do ostatniej minuty, a często mecze rozgrywane są co trzy dni. "Nie mam zmiennika na moją pozycję. Chciałbym trochę odpocząć" - mówił kapitan "Biało-Czerwonych".



Po trzech kolejkach liderem grupy B jest Paris Saint-Germain z kompletem punktów. Bayern plasuje się na drugim miejscu ze stratą trzech "oczek". Celtic zajmuje trzecią pozycję (3 pkt), a tabelę zamyka Anderlecht Bruksela Łukasza Teodorczyka.



Na Allianz Arena Bayern pokonał Celtic 3-0.



W tym sezonie Bundesligi "Lewy" ma już na koncie 10 trafień i zajmuje ex aequo z Pierrem-Emerickiem Aubameyangiem z Borussii Dortmund pierwsze miejsce w klasyfikacji strzelców.



