Kamil Glik zyskał uznanie czerwonymi kartkami. „Były inspiracją do raperskiego utworu”

​Dziś wielki dzień dla AS Monaco i Kamila Glika. Jedenastka z Księstwa walczy o kolejny, po 13 latach przerwy, finał Champions League. Z kolei dla polskiego obrońcy starcie z Juventusem Turyn ma dodatkowe znaczenie, jako były kapitan Torino nieraz musiał się mierzyć ze znienawidzonym przez kibiców "Granaty" rywalem, w starciu z którym zresztą często oglądał czerwone kartki.

Zdjęcie Willie Peyote nagrał raperski kawałek o Kamilu Gliku /Michał Zichlarz /INTERIA.PL