Kamil Glik jedynym Polakiem w półfinale Ligi Mistrzów

Kamil Glik jest jedynym Polakiem, który zagra w fazie półfinałowej tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Jego Monaco pokonało w ćwierćfinałowym dwumeczu Borussię Dortmund z Łukaszem Piszczkiem w składzie.

Glik przeszedł do AS Monaco w lipcu ubiegłego roku z Torino. Z francuskim klubem podpisał czteroletni kontrakt. Klub z księstwa zapłacił za reprezentanta Polski 11 milionów euro. Glik szybko zaakalimatyzował się w nowym zespole i jest wiodoącym zawodnikiem AS Monaco.



Podopieczni Leonardo Jardima znakomicie spisują się w Ligue 1, a także w Lidze Mistrzów. W lidze prowadzą w tabeli z dorobkiem 77 punktów. Tyle samo "oczek" ma Paris Saint-Germain.



W Champions League Monaco jest już w najlepszej czwórce. W ćwierćfinale zespół Glika okazał się lepszy od Borussii Dortmund (3-2 i 3-1).

"Zaadaptował się bardzo dobrze, jest tam wiodącym zawodnikiem. Glik dobrze spisuje się w grze jeden na jednego, wygrywa niemal wszystkie pojedynki główkowe, jego zaletą jest również to, że potrafi czytać grę i ustawiać się, czym nadrabia braki szybkościowe, a oprócz tego strzela sporo bramek. Jego charakter i przekonanie, że może robić postępy, spowodowały, że ze średniego zawodnika Piasta Gliwice stał się jednym z najlepszych graczy na tej pozycji nie tylko w lidze francuskiej, ale i w reprezentacji Polski" - skomentował Stefan Białas, były trener klubów ligi francuskiej.

