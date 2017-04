Juventus Turyn - FC Barcelona w ćwierćfinale Ligi Mistrzów NA ŻYWO

Juventus Turyn gra z FC Barcelona w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Będzie to rewanż za finał tych rozgrywek z 2015 roku, kiedy klub z Camp Nou zwyciężył 3-1. Interia zaprasza na tekstową relację na żywo z tego meczu.

Zdjęcie Paulo Dybala (przy piłce) strzela pierwszego gola dla Juventusu /AFP

To spotkanie sędziuje Szymon Marciniak. Polski arbiter po raz drugi w tym roku poprowadzi mecz z udziałem katalońskiego zespołu, bo w połowie lutego sędziował pierwszy mecz 1/8 finału LM. "Duma Katalonii" nie wspomina tego najlepiej - przegrała z Paris Saint-Germain 0-4. W rewanżu odrobiła jednak straty (6-1) i awansowała do ćwierćfinału.

W zespole "Starej Damy" od pierwszej minuty na murawie pojawił się Dani Alves. Brazylijczyk spędził w Barcelonie osiem lat, przenosząc się do Turynu w lecie zeszłego roku.

Ekipa Luisa Enrique musi sobie natomiast radzić bez Sergiego Busquetsa, który pauzuje za kartki.



Juventus od początku meczu zaatakował. Gospodarze na prowadzenie wyszli już w siódmej minucie.



Gonzalo Higuain zagrał na prawą stronę do Juana Cuadrado. Kolumbijczyk podał do będącego w polu karnym Paula Dybali. Argentyńczyk obrócił się i przymierzył lewą nogą obok słupka. Ani Jeremy Mathieu, ani Gerard Pique nie byli na tyle blisko rywali, żeby mu przeskoczyć.



Barcelona świetną sytuację na wyrównanie miała w 21. minucie. Lionel Messi podał prostopadle do Andresa Iniesty, który w będąc oko w oko z Gianluigim Buffonem strzelił przy drugim słupku, ale bramkarz Juventusu był na posterunku.



Minutę później szybko ziściło się powiedzenie, że niewykorzystane szanse się mszczą. Lewą stroną przedarł się Mario Mandżukić, wycofał piłkę na linię pola karnego do Dybali, który uderzył natychmiast, trafiając przy słupku.



Rewanż na Camp Nou odbędzie się 19 kwietnia.

Juventus Turyn - FC Barcelona (2-0)

Bramki - Dybala (7., 22.).