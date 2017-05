Juventus Turyn - AS Monaco. Piotr Świerczewski: Fajnie, że są takie "rodzynki"

Juventus Turyn wygrał na wyjeździe z AS Monaco 2-0 w pierwszym meczu 1/2 finału Ligi Mistrzów. Piotr Świerczewski, były piłkarz klubów ligi francuskiej, uważa, że drużyna Kamila Glika nie ma zbyt dużych szans na odrobienie tych strat w spotkaniu rewanżowym, które odbędzie się 9 maja we Włoszech

Zdjęcie Kamil Glik (z prawej) blokuje strzał Mario Mandżukicia /AFP

"Myślę, że półfinał Ligi Mistrzów to dla drużyny Monaco szczyt tego, co mogą osiągnąć, przynajmniej w tym sezonie. Natomiast fajnie, że są takie "rodzynki". Młody zespół pokazał się na arenie międzynarodowej, gra z takimi potentatami jak Juventus, wcześniej wyeliminował choćby Manchester City i chwała im za to. Miło się ogląda takie mecze" - powiedział Świerczewski.

