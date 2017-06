Juventus - Real 1-4. Florentino Perez: Zidane ma pracę do końca życia

- Zinedine Zidane może zostać w Realu do końca życia. Każdy kibic jest mu wdzięczny za to, co zrobił w ciągu 17 miesięcy pracy - powiedział prezydent madryckiego klubu, Florentino Perez.

Zdjęcie Florentino Perez (z lewej) w towarzystwie Zidane'a, Ramosa oraz burmistrza Madrytu - Manueli Carmeny /AFP

Kibice "Królewskich" wpadli w euforię po finale Ligi Mistrzów w Cardiff. Real Madryt przeszedł do historii jako pierwszy zespół, który obronił Puchar Europy w erze Ligi Mistrzów. Dla madryckiego klubu było to już dwunaste trofeum w historii.



Radość udzieliła się również prezydentowi Realu. Florentino Perez stwierdził, że Zinedine Zidane może pracować w klubie dożywotnio. - Może zostać w Realu do końca życia. Każdy kibic jest mu wdzięczny za to, co zrobił w ciągu 17 miesięcy pracy. Jest najlepszym trenerem na świecie - ocenił Perez.

Do słów szefa klubu odniósł się sam Francuz, który stwierdził, że nie wie czy zostanie w klubie do końca życia, ale jest bardzo zadowolony i wdzięczny z szansy, jaką otrzymał na Estadio Santiago Bernabeu. - Przez długi czas grałem w Realu. Jestem szczęściarzem, że mogę być częścią tego klubu. Każdy zawodnik miał swój udział w sukcesie i to był klucz do sukcesu w finale - podsumował Zidane.



W sobotę Real pokonał Juventus Turyn 4-1 w finale Ligi Mistrzów. "Zizou" zdobył trzeci, drugi w roli trenera, Puchar Europy z "Królewskimi".