IFK Mariehamn - Legia Warszawa w 2. rundzie el. Ligi Mistrzów NA ŻYWO!

Legia pierwszy mecz w walce o awans do Ligi Mistrzów rozgrywa na wyjeździe. "Wojskowi" pojechali do Finlandii, gdzie podejmują tamtejszego mistrza - IFK Mariehamn. Rywal Legii jest już w rytmie meczowym, ponieważ gra w systemie wiosna-jesień. Mariehamn ma już za sobą rozegranych 16 kolejek w lidze.

- Nie niepokoi mnie to, że IFK gra regularnie, a my dopiero rozpoczęliśmy sezon. Wiedzieliśmy po losowaniu, że tak jest na początku eliminacji. Trzeba się zmierzyć z drużynami, które grają. My niedawno skończyliśmy sezon, zawodnicy nie powinni stracić przygotowania. Szanujemy przeciwnika, ale naszą rolą jest zagrać na najwyższych obrotach i wygrać - zaznaczał trener Legii Jacek Magiera.



Awans do Ligi Mistrzów to spory zastrzyk gotówki dla klubu. Za sam udział w drugiej rundzie kwalifikacji Legia otrzyma 320 tysięcy euro. Za przejście do fazy grupowej czeka ponad 15 mln.