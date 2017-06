Finał LM: Juventus - Real. Allegri: Nie przyjechaliśmy zwiedzać Cardiff

- Przez cały rok bardzo ciężko pracowaliśmy i każdy mecz prowadził nas do tego miejsca - powiedział trener Juventusu Massimiliano Allegri przed sobotnim finałem Ligi Mistrzów z Realem Madryt w Cardiff.

Zdjęcie Massimiliano Allegri podczas treningu w Cardiff /AFP

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Juventus - Real

Reklama

Relacja na żywo dla urządzeń mobilnych

Piłkarze Juventusu Turyn muszą być przebiegli, by pokonać w sobotę Real Madryt w finale Ligi Mistrzów - powiedział Allegri. To Hiszpanie są - jego zdaniem - faworytem starcia.

"Stara Dama" pod wodzą Allegrego zagra w drugim finale Champions League w ciągu trzech lat. W 2015 roku uległa Barcelonie 1-3.

- Przez cały rok bardzo ciężko pracowaliśmy i każdy mecz prowadził nas do tego miejsca. W sobotę będzie to jednak całkowicie inne spotkanie niż wszystkie dotychczas. Musimy być przebiegli i wiedzieć, kiedy atakować, a kiedy lepiej ustawić się w obronie. Musimy też uwierzyć w to, że jesteśmy w stanie przywieźć puchar do Turynu - powiedział na konferencji prasowej włoski szkoleniowiec.

Allegri zaznaczył, że jego zespół od ostatniej porażki w finale LM dojrzał i wykazuje większą pewność siebie.

- Musimy tym razem zwyciężyć i musimy być twardzi - technicznie i taktycznie. Nie przyjechaliśmy tutaj, by zwiedzać Cardiff, ale by sięgnąć po puchar - podkreślił.

Przyznał także, że dwa lata temu jego piłkarze wyszli na murawę bez pewności siebie, bez wiary w zwycięstwo. Teraz jest inaczej. Włoch nie chciał też zdradzić żadnych szczegółów na temat wyjściowego składu, ale wyjawił, że weźmie pod uwagę ewentualną dogrywkę.

Juventus osiem razy wystąpił w finale Ligi Mistrzów oraz Pucharu Europy, ale tylko dwa razy triumfował.

- Statystyki teraz nie mają żadnego znaczenia. Mamy przed sobą jeden, najważniejszy mecz. Musimy uwierzyć w nasze umiejętności i zagrać lepiej od Realu - powiedział Allegri.

Finał rozpocznie się o godz. 20.45.