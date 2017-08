Finał Ligi Mistrzów odbędzie się w Nowym Jorku?

UEFA nie wyklucza, że w niedalekiej przyszłości finał Ligi Mistrzów mógłby odbyć się poza Europą. Kandydatem do organizacji finału w 2020 roku byłby... Nowy Jork.

- Finał Ligi Mistrzów po raz pierwszy w historii może odbyć się poza Europą - informują dziennikarze hiszpańskiej "Marki". Jako jedno z możliwych miejsc wskazują na amerykański Nowy Jork.

W 2018 roku finał Champions League odbędzie się w Kijowie, natomiast rok później gospodarzem meczu będzie albo Madryt, albo Baku, stolica Azerbejdżanu.



- Odległość między Portugalią i Azerbejdżanem jest prawie taka sama, jak gdybyśmy wybrali się do Nowego Jorku. To nie byłby problem dla kibiców, ale zobaczymy. To europejskie rozgrywki, dlatego będziemy o tym myśleć - powiedział nawet prezydent UEFA Aleksander Ceferin.

