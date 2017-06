Finał Ligi Mistrzów Juventus - Real. Setny mecz Daniego Alvesa w LM

Finał Ligi Mistrzów pomiędzy Juventusem a Realem to niezwykły mecz dla Daniego Alvesa. Trener Juve Massimiliano Allegri desygnował go do gry od pierwszej minuty, co oznacza dla Brazylijczyka setny występ w LM.

Przed Danim Alvesem tylko jeden Brazylijczyk osiągnął taką liczbę występów w Lidze Mistrzów. To była gwiazda Realu Roberto Carlos, który w Champions League zagrał 128 razy.



34-letni Alves debiutował w LM w barwach Sevilli na wyjeździe przeciwko Arsenalowi (0-3) we wrześniu 2007 roku.

Najwięcej meczów rozegrał i największe sukcesy odniósł w barwach FC Barcelona, z którą trzykrotnie triumfował w finale Ligi Mistrzów. Było to w 2009, 2011 i 2015 roku.

W ubiegłym roku Brazylijczyk zamienił Barcę na Juventus i po raz kolejny udało mu się dotrzeć do najważniejszego klubowego finału na świecie.

Alves zdobył dotąd w Lidze Mistrzów 10 bramek i zaliczył 25 asyst.



