Finał Ligi Mistrzów Juventus - Real 1-4. Ronaldo: Wygraliśmy i jesteśmy najlepsi

Cristiano Ronaldo został najlepszym piłkarzem finału ligi Mistrzów 2016/17. As Realu Madryt zdobył dwie bramki na Millennium Stadium w Cardiff, a drużyna pokonała Juventus Turyn 4-1.

Zdjęcie Cristiano Ronaldo (na pierwszym planie) /AFP Liga Mistrzów Finał Ligi Mistrzów: Juventus Turyn - Real Madryt 1-4

"Miałem wspaniałą końcówkę sezonu. Przygotowałem się do tego, ponieważ wtedy właśnie zdobywa się trofea" - przyznał Portugalczyk, który szczególnie pochwalił trenera Zinedine'a Zidane'a za to, że ten oszczędzał go w kilku meczach, by napastnik był w najwyższej formie podczas najważniejszych spotkań.

"To był dobry wybór szkoleniowca i jestem z tego zadowolony" - stwierdził Ronaldo.

Do przerwy w Cardiff był remis 1-1, ale po zmianie stron na boisku rządził już tylko Real, który strzelił trzy gole.

"Jesteśmy bardzo dobrym zespołem i w drugiej połowie to udowodniliśmy" - powiedział Ronaldo.

Portugalczyk z 12 bramkami został królem strzelców Ligi Mistrzów.

"Jestem zachwycony. Po raz kolejny zostałem najlepszym snajperem. To był wspaniały sezon" - dodał.

Ronaldo triumfował w Lidze Mistrzów już po raz czwarty w karierze - trzy razy z Realem i raz z Manchesterem United. Tyle samo Ligę Mistrzów wygrał Lionel Messi z FC Barcelona.

"Zostaliśmy pierwszą drużyna, która obroniła trofeum w tych rozgrywkach. Zawsze odpowiadam na murawie. I właśnie na boisku dałem odpowiedź wszystkim tym, którzy mnie krytykują. Wygraliśmy i jesteśmy najlepsi" - stwierdził Portugalczyk.

