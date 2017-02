FC Porto - Juventus Turyn 0-2 w 1/8 finału Ligi Mistrzów

Rezerwowi zapewnili Juventusowi Turyn wygraną nad FC Porto 2-0 na Estadio de Dragao w pierwszym meczu 1/8 finału LM. Antybohaterem spotkania został Alex Telles, który wyleciał z boiska w pierwszej połowie po dwóch żółtych kartkach, które otrzymał w odstępstwie dwóch minut.

Zdjęcie Dani Alves (z lewej) i Marko Pjaca (z prawej) dali zwycięstwo Juventusowi /AFP

Juventus przyjechał do Portugalii, by zbudować solidną zaliczkę i ze spokojem czekać na rewanż. Początek spotkania na Estadio de Dragao należał jednak do gospodarzy, którzy pomysłowo atakowali, a najaktywniejszym ich graczem był Yacine Brahimi.

Antybohaterem pierwszej części był jednak Alex Telles. Obrońca gospodarzy w 25. I 27. Minucie złapał dwie szybkie kartki i wyleciał z boiska. Od tego momentu gra jego zespołu wyglądała zdecydowanie gorzej.

Juventus atakował, a zawzięci gracze Porto wybijali piłkę sprzed własnego pola karnego. Goście nie potrafili wymienić kilku szybkich podań w obrębie szesnastki Casillasa, które rozmontowałyby szczelną defensywę gospodarzy. Z tego względu oddawali dużo strzałów z dystansu, ale zazwyczaj niecelnych.

Juventus naciskał, ale nie potrafił strzelić gola. Próbowali wszyscy napastnicy "Starej Damy": Mario Mandżukić, Paulo Dybala i Gonzalo Higuain, ale piłka nie wpadała do siatki.

Dopiero po przerwie Dybala strzelił gola, ale wcześniej chorągiewkę podniósł sędzia asystent, który uznał, że napastnik z polskimi korzeniami był na spalonym. Jak potwierdziły powtórki, arbiter się pomylił.

Argentyńczyk cały czas próbował, a Iker Casillas miał tego dnia pełne ręce roboty. Były bramkarz Realu udowodnił, że wciąż znajduje się w wysokiej dyspozycji, a głównie dzięki niemu gospodarze nie przegrali wyżej.

Włosi mieli miażdżącą przewagę w posiadaniu piłki, która dochodziła do 75 procent! Portugalczycy ograniczali się do wybijania piłki, a z każdą minutą opadali z sił.

W drugiej części Massimiliano Allegri wprowadził na boisko Marka Pjacę, a był to strzał w "dziesiątkę". Chorwat chwilę po wejściu na murawę przeprowadził akcję, którą sam zakończył znakomitym strzałem w długi róg.

Allegri wykazał się tego dnia wyśmienitym "nosem" do zmian. Gdy w 74. Minucie na boisko posłał Daniego Alvesa, po minucie było już 2-0. Brazylijczyk zamykał akcję z prawej strony. Przyjął piłkę na klatkę piersiową i uderzył lewą nogą nad Casillasem.

FC Porto - Juventus Turyn 0-2 (0-0)



Bramki: Marko Pjaca (72.), Dani Alves (74.)