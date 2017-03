FC Barcelona - PSG 6-1. Gerard Pique: Wielu chciało nas pochować jeszcze przed końcem

- Czasami cuda się zdarzają. Głównie, jeśli grasz do końca. Myślę, że to jest lekcja życia. Musimy się z tego cieszyć. Wielu ludzi chciało nas pochować jeszcze przed końcem rywalizacji. Pewnego dnia ta generacja Barcelony zejdzie ze sceny, ale do tego czasu będziemy walczyć - powiedział Gerard Pique, obrońca FC Barcelona.

Zdjęcie Gerard Pique (z lewej), obrońca FC Barcelona, i Edinson Cavani, napastnik PSG /PAP/EPA

"Duma Katalonii" dokonała w środę niebywałej sztuki. Jako pierwsza drużyna w Lidze Mistrzów odrobiła czterobramkową stratę i zwyciężając na Camp Nou 6-1, zapewniła sobie awans do ćwierćfinału.



- Czasami cuda się zdarzają. Głównie, jeśli grasz do końca. Myślę, że to jest lekcja życia. Musimy się z tego cieszyć. Wielu ludzi chciało nas pochować jeszcze przed końcem rywalizacji. Pewnego dnia ta generacja Barcelony zejdzie ze sceny, ale do tego czasu będziemy walczyć. Jesteśmy w ćwierćfinale LM. Ważny był pierwszy gol, a potem rzeczy się drużynie PSG skomplikowały. I przed nami nadal jest wyzwanie - powiedział Pique.



- Będziemy świętować awans, ale z umiarem. Niczego jeszcze nie osiągnęliśmy, po prostu przedłużyliśmy nasze nadzieje w tych rozgrywkach. W ćwierćfinale możemy trafić na kolejnego trudnego rywala. Takie rozstrzygnięcie jednak mocno podniosło nas na duchu - stwierdził obrońca Barcelony, który podkreślił rolę Luisa Enrique.

- Po tych wszystkich złych komentarzach i wiadomościach o naszym trenerze, chciałbym zobaczyć jego nazwisko w medialnych nagłówkach. To on głównie ustalał strategię na to spotkanie. Awansowaliśmy dzięki niemu. On był traktowany niesprawiedliwie tak wiele razy, dlatego zasłużył, aby teraz potraktować go dobrze - przyznał Pique.

