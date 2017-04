FC Barcelona pożegnała się z Ligą Mistrzów

FC Barcelona nie wygra w tym sezonie Ligi Mistrzów. "Duma Katalonii" została wyeliminowana przez Juventus Turyn, nie zdobywając w ćwierćfinałowym dwumeczu nawet bramki. Neymar opuszczał Camp Nou ze łzami w oczach.

Zdjęcie Płaczący Neymar /AFP

Na środowe spotkanie w Barcelonie przybyło blisko 100 tysięcy kibiców. Nie doczekali się jednak odwrócenia losów rywalizacji jak w starciu z Paris Saint-Germain.



W 1/8 finału "Duma Katalonii" strzeliła na Camp Nou sześć goli, tracąc tylko jednego, i awansowała, mimo porażki w Paryżu 0-4.

Tym razem taka sztuka mistrzom Hiszpanii się nie udała. Po porażce w Turynie 0-3, w rewanżu padł tylko bezbramkowy remis.



"Barcelona bez magii i gola mówi do widzenia Europie" - napisał kataloński dziennik "Mundo Deportivo".

"Nie było cudu, ale dwie drużyny nadal są w grze" - dodała gazeta, mając na myśli Real Madryt i Atletico Madryt.

"To smutny wieczór, ale staraliśmy się walczyć do samego końca, co zostało docenione przez kibiców" - mówił Luis Enrique, trener Barcelony, po ostatnim gwizdku środowego meczu z Juventusem.

"Ta drużyna nigdy się nie poddaje, walczy o każde trofeum, nigdy nie odpoczywa i zawsze przyjmuje wyzwania" - dodał.

W rewanżowym spotkaniu z Juventusem zabrakło jednak błysku, aby odrobić straty z pierwszego meczu.

"Zespół poniżej zera" - napisała madrycka "Marca".



Gazeta słusznie zauważyła, że w kluczowym momencie sezonu Barcelona nie strzeliła gola w żadnym z ćwierćfinałowych spotkań Ligi Mistrzów.

"Oddaliśmy 13 albo 14 uderzeń, z czego chyba tylko jedno było w światło bramki, a tylko takie mają szansę na powodzenie" - powiedział Enrique.

"Barcelona zderzyła się z murem" - napisał inny madrycki dziennik "As".

Włosi udowodnili, że nieprzypadkowo są uważani za mistrzów gry w obronie.

"Wiara w siebie zespołu znacznie wzrosła" - tłumaczył po awansie Massimiliano Allegri, trener "Starej Damy".

"Jesteśmy zdeterminowani, aby zajść jak najdalej się da i osiągnąć coś niezwykłego" - dodał.