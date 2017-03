FC Barcelona - Paris Saint-Germain. Unai Emery: "Barca" może odrobić straty

- Barcelona, która będzie chciała odrobić straty może być jeszcze groźniejsza niż zwykle - powiedział po meczu ligowym z Nancy, trener Paris Saint-Germain, Unai Emery przed rewanżowym meczem 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Zdjęcie Unai Emery /AFP

Liga Mistrzów - sprawdź terminarz i wyniki!

Reklama

Paris Saint-Germain wygrało na Parc des Princes 4-0, a jeszcze żaden zespół nie roztrwonił takiej przewagi w europejskich pucharach. Trener paryżan, Unai Emery nie ukrywa jednak, że trochę obawia się rewanżowego starcia w 1/8 finału Ligi Mistrzów z Barceloną.



- Być może "Barca" będzie przez to jeszcze groźniejsza. Będzie nam trudno utrzymać poziom, który prezentowaliśmy u siebie. Oni muszą walczyć o to, aby odrobić straty i są w stanie tego dokonać. Mają piłkarzy, którzy są przyzwyczajeni do wykonania tak trudnych zadań i mogą odwrócić losy dwumeczu. My musimy być skoncentrowani i gotowi na kolejne 90 minut - powiedział szkoleniowiec.

W podobnym tonie o rewanżu z Katalończykami wypowiedział się kapitan paryskiej drużyny, Blaise Matuidi. - Jesteśmy świadomi, że "Barca" jest zdolna do dokonania niezwykłych rzeczy, tak samo zresztą jak PSG. My to już udowodniliśmy - stwierdził.

Klub z Parc des Princes ostrzega również rodzima prasa. "Pięć bramek, Barcelona potrafi to robić" - czytamy na okładce "L'Equipe", które zwraca uwagę na "reaktywację" Lionela Messiego.



"Duma Katalonii" imponuje w ostatnim czasie formą. Wygrała sześć meczów ligowych z rzędu (w tym także z Atletico Madryt). Ostatnio wygrała 6-1 ze Sportingiem Gijon i 5-0 z Celtą Vigo.



Rewanżowe spotkanie na Camp Nou odbędzie się w środę, 8 marca o godzinie 20:45.