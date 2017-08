El. Ligi Mistrzów. SSC Napoli - OGC Nice w pierwszym meczu IV rundy na żywo

Czy Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński zagrają w Lidze Mistrzów? By tak się stało, SSC Napoli musi wyeliminować OGC Nice. Śledź na żywo spotkanie w Interii.

Dla Napoli awans do Ligi Mistrzów to obowiązek. Nie oznacza to jednak, że Włochów czeka spacerek.

Przed meczem Polaków spotkała jednak niemiła niespodzianka, bo zarówno Milik, jak i Zieliński spotkanie zaczynają na ławce rezerwowych.

W tej sytuacji jedynym Polakiem na boisku jest... sędzia Szymon Marciniak.



Już w 2. minucie na bramkę Francuzów uderzył Hamszik, ale piłka poleciała wysoko nad bramką.

Trzy minuty później Callejon też przymierzył zza pola karnego, ale jeszcze gorzej.



W pierwszych 10 minutach przewagę mieli gospodarze, Francuzi tylko czekają na ich ataki.

W 13. minucie było już 1-0 dla Napoli! Mertens dopadł do długiego podania, uprzedził bramkarza i z kąta zmieścił piłkę w pustej bramce!



Za moment Mertens zdecydował się na strzał przewrotką, ale uderzył obok słupka.

Przez 20 minut OGC Nice w ofensywie niewiele zdziałało, bo gości było stać tylko na jeden, i to niecelny strzał.



W 21 minucie Mertens miał kolejną świetną okazję! Minał trzech rywali, ale uderzył tylko w środek bramki.

Po 30 minutach nie można było mieć wątpliwości kto rozdawał karty. Napoli cały czas próbowało atakować, a rywale sporadycznie zapuszczali się pod pole karne.



W 36. minucie okazję w końcu miało OGC Nice. Koziello był sam na sam z bramkarzem, ale posłał piłkę obok słupka.

Pięć minut później Francuzi wysłali kolejny sygnał ostrzegawczy - Saint-Maximin nieznacznie pomylił się z dystansu.





SSC Napoli - OGC Nice 1-0. Przerwa

Bramka: Mertens (12.).



